Башкирия не готова к зиме и на половину

В Республике к новому отопительному сезону предстоит подготовить 18,5 тысяч многоквартирных домов. В половине из них уже провели промывку внутридомовых систем отопления, ревизии регулирующей и запорной арматуры внутренних систем отопления и горячего водоснабжения.