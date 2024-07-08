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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Башкирия не готова к зиме и на половину

Башкирия не готова к зиме и на половину

8 июля 2024, 15:59
Фото: 1MI
В Башкортостане продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону, сообщает Правительство РБ.

На еженедельном оперативном совещании Глава Республики Радий Хабиров заявил, что на 8 июля готовность отрасли ЖКХ к зиме составляет 42%.

В Республике к новому отопительному сезону предстоит подготовить 18,5 тысяч многоквартирных домов. В половине из них уже провели промывку внутридомовых систем отопления, ревизии регулирующей и запорной арматуры внутренних систем отопления и горячего водоснабжения.

Глава Башкортостана поручил Правительству республики активизировать переход на газовое отопление негазифицированных объектов, подведомственных Минобрнауки и Министерству культуры, а также предусмотреть финансирование на эти цели.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров
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