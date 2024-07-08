Башкирия не готова к зиме и на половину

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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На еженедельном оперативном совещании Глава Республики Радий Хабиров заявил, что на 8 июля готовность отрасли ЖКХ к зиме составляет 42%.
В Республике к новому отопительному сезону предстоит подготовить 18,5 тысяч многоквартирных домов. В половине из них уже провели промывку внутридомовых систем отопления, ревизии регулирующей и запорной арматуры внутренних систем отопления и горячего водоснабжения.
Глава Башкортостана поручил Правительству республики активизировать переход на газовое отопление негазифицированных объектов, подведомственных Минобрнауки и Министерству культуры, а также предусмотреть финансирование на эти цели.