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Башкортостанстат

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Сентябрь 2024
В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
5 сентября 2024, 07:58
Август 2024
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
14 августа 2024, 06:25
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа 2024, 10:34
Июль 2024
Сколько стоит выжить в Башкирии
24 июля 2024, 07:35
В Башкирии падают доходы предприятий
8 июля 2024, 17:38
Январь 2024
Большая часть студентов в Башкирии вынуждена платить за обучение в вузах
Общая численность студентов превысила 200 тыс человек.
26 января 2024, 13:10
Убыль населения в Башкирии преодолела важную отметку
26 января 2024, 07:37
В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели
16 января 2024, 04:25
Безработица в Башкирии сохраняется на стабильно низком уровне
7 января 2024, 05:55
Декабрь 2023
На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения?
Также изменились реальные и располагаемые доходы.
27 декабря 2023, 09:25
Количество заключаемых браков в Башкирии упало ниже средних значений по ПФО
По количеству зарегистрированных браков регион отстаёт от значений по Приволжскому федеральному округу.
24 декабря 2023, 09:38
Убыль населения в Башкирии приближается к критической отметке
В расчёте на 1000 человек населения смертность составила 11,9 человек.
21 декабря 2023, 06:25

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