В Башкирии разбогатели все

По данным Башкортостанстата, средняя зарплата в республике продолжает расти. В январе–апреле 2024 года она составила ₽62 223,9, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, разница в оплате труда по различным сферам деятельности остается существенной.