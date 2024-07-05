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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Башкирии разбогатели все

В Башкирии разбогатели все

5 июля 2024, 05:53
Фото: 1MI
Сотрудники статистической службы перечислили все профессии с ростом дохода, сообщает Башкортостанстат.

По данным Башкортостанстата, средняя зарплата в республике продолжает расти. В январе–апреле 2024 года она составила ₽62 223,9, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, разница в оплате труда по различным сферам деятельности остается существенной.

Так, в обрабатывающих производствах средняя зарплата за 4 месяца 2024 года составила ₽70 998,7 (рост на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, средняя зарплата достигает ₽82 949,4 (рост на 22,2%).

В строительстве средняя зарплата составляет ₽61 958 (рост на 22,3%).

В то же время, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата остается ниже общереспубликанского показателя — ₽42 020,3 (рост на 14,5%).

Также, стоит отметить, что в сфере образования средняя зарплата составляет ₽45 186,9 (рост на 14,5%), а в производстве кокса и нефтепродуктов — ₽109 053,3 (рост на 19,5%).

— Данные статистики показывают, что в Башкирии продолжается тенденция повышения зарплат. Однако, различия в оплате труда по отраслям остаются значительными, — считают эксперты.
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