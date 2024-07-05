В Башкирии разбогатели все

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным Башкортостанстата, средняя зарплата в республике продолжает расти. В январе–апреле 2024 года она составила ₽62 223,9, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, разница в оплате труда по различным сферам деятельности остается существенной.
Так, в обрабатывающих производствах средняя зарплата за 4 месяца 2024 года составила ₽70 998,7 (рост на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, средняя зарплата достигает ₽82 949,4 (рост на 22,2%).
В строительстве средняя зарплата составляет ₽61 958 (рост на 22,3%).
В то же время, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата остается ниже общереспубликанского показателя — ₽42 020,3 (рост на 14,5%).
Также, стоит отметить, что в сфере образования средняя зарплата составляет ₽45 186,9 (рост на 14,5%), а в производстве кокса и нефтепродуктов — ₽109 053,3 (рост на 19,5%).
— Данные статистики показывают, что в Башкирии продолжается тенденция повышения зарплат. Однако, различия в оплате труда по отраслям остаются значительными, — считают эксперты.