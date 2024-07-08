По взрыву газа в Стерлитамаке назначены важные экспертизы

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщил мэр города Рустем Газизов, с горожанами были обсуждены вопросы об оценке ущерба и полагающихся им выплат. Следователи также продолжают расследование уголовного дело — в ближайшее время должны пройти судебно-медицинские и взрывотехнические экспертизы.
Кроме того, чиновник пообещал провести на этой неделе ещё одну встречу с жильцами — к этому времени должны завершить инструментальную экспертизу.
Напомним, страшная трагедия произошла в одной из многоэтажек города 2 июля. В одной из квартир произошла утечка газа, которая в итоге привела к мощному взрыву. Хлопок бытового газа унёс жизнь хозяйки жилища и травмировал нескольких человек. Несколько пострадавших проходят лечение в Уфе.