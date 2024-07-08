По взрыву газа в Стерлитамаке назначены важные экспертизы

Напомним, страшная трагедия произошла в одной из многоэтажек города 2 июля. В одной из квартир произошла утечка газа, которая в итоге привела к мощному взрыву. Хлопок бытового газа унёс жизнь хозяйки жилища и травмировал нескольких человек. Несколько пострадавших проходят лечение в Уфе.