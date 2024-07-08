Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:17
Со слов главы ведомства, всего в столичном ожоговом центре пребывают четверо пострадавших. Двое из них — по-прежнему в реанимации. За их жизни продолжают бороться медики. Ранее, как сообщал Mkset, пациентов осмотрел глава республиканского Минздрава.
Между докладами в ходе совещания о ситуации высказался также мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Он упомянул, что работы по оценке ущерба будут идти как минимум до среды, 10 июля. У властей города также запланированы встречи с жильцами повреждённого дома.