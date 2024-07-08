Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии

Между докладами в ходе совещания о ситуации высказался также мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Он упомянул, что работы по оценке ущерба будут идти как минимум до среды, 10 июля. У властей города также запланированы встречи с жильцами повреждённого дома.