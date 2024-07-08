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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии

Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии

8 июля 2024, 08:03
Фото: 1MI
Пациентов ранее на санитарной авиации доставили в Уфу, сообщил в ходе правительственного совещания председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Со слов главы ведомства, всего в столичном ожоговом центре пребывают четверо пострадавших. Двое из них — по-прежнему в реанимации. За их жизни продолжают бороться медики. Ранее, как сообщал Mkset, пациентов осмотрел глава республиканского Минздрава.

Между докладами в ходе совещания о ситуации высказался также мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Он упомянул, что работы по оценке ущерба будут идти как минимум до среды, 10 июля. У властей города также запланированы встречи с жильцами повреждённого дома.

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