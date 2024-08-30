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Производственный травматизм

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2024
Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии
30 августа, 19:08
Водитель грузовика оборвал провода и погиб в Уфе
10 июля, 10:40
Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии
8 июля, 10:07
2023
В Стерлитамаке погиб рабочий «БашРТС»
Большинство пострадавших работников — водители.
24 декабря 2023, 05:51
Работнику сахарного завода в Башкирии оторвало руку
Предприятие принадлежит одному из богатейших людей республики.
6 декабря 2023, 10:45
Железобетонная свая насмерть придавила рабочего в Башкирии
50-летний арматурщик проводил осмотр объекта, когда на него обрушилась свая с верхнего яруса, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции
24 июля 2023, 09:51
2017
В Башкирии рабочему, получившему ожоги 70% тела во взрыве, дали компенсацию
29 ноября 2017, 13:09
В Уфе погрузчик наехал на рабочего на кабельном заводе
Причиной тому стали нарушения требований безопасности и рабочая дисциплина.
29 сентября 2017, 13:31

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