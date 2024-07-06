Необычное заявление на борту самолета сделала стюардесса и Башкирии

Стюардесса из Башкирии Айгузель Ибрагимова необычным способом поздравила свою маму с днем рождения. Девушка произнесла поздравления прямо во время полета, когда её мама находилась на борту, а после вручила ей букет цветов. Красивый поступок девушки другие авиапассажиры поддержали аплодисментами.