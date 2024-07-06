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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Необычное заявление на борту самолета сделала стюардесса и Башкирии

Необычное заявление на борту самолета сделала стюардесса и Башкирии

6 июля 2024, 09:55
Фото: 1MI
Поступок девушки обсуждают в соцсетях.

Стюардесса из Башкирии Айгузель Ибрагимова необычным способом поздравила свою маму с днем рождения. Девушка произнесла поздравления прямо во время полета, когда её мама находилась на борту, а после вручила ей букет цветов. Красивый поступок девушки другие авиапассажиры поддержали аплодисментами.

Видео: Честный репортаж/Telegram

Ранее Mkset рассказывал о необычном предложении руки и сердца, которое своей возлюбленной сделал лейтенант уфимского университета. Молодой человек встал на одно колено перед девушкой прямо во время праздничной линейки на глазах у десятков горожан.

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