Необычное заявление на борту самолета сделала стюардесса и Башкирии

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Стюардесса из Башкирии Айгузель Ибрагимова необычным способом поздравила свою маму с днем рождения. Девушка произнесла поздравления прямо во время полета, когда её мама находилась на борту, а после вручила ей букет цветов. Красивый поступок девушки другие авиапассажиры поддержали аплодисментами.
Ранее Mkset рассказывал о необычном предложении руки и сердца, которое своей возлюбленной сделал лейтенант уфимского университета. Молодой человек встал на одно колено перед девушкой прямо во время праздничной линейки на глазах у десятков горожан.