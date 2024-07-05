mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы

Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы

5 июля 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney
Лейтенант сделал своей девушке предложение руки и сердца на глазах у сотен восторженных зрителей, сообщает пресс-служба УУНиТ.

Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант. Парень встал перед ней на колено прямо во время торжественного мероприятия в честь выпуска кадровых офицеров.

На кадрах, опубликованных в соцсетях уфимского вуза, видно, как молодой человек в форме, встав на одно колено, вручает девушке букет алых роз и кольцо. В следующее мгновение парень целует девушку и надевает кольцо на её безымянный палец. Будущих жениха и невесту после этого приветствовали бурными аплодисментами.

Видео: Уфимский университет науки и технологий

Символично, что девушка в этот день отдала предпочтение белому платью и изящным аксессуарам в тон.

Читайте также:
Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненногоВосточный выезд в Уфе отказались делать бесплатнымОбиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии
#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свадьба#УУНиТ#Церемония#Лейтенант#Предложение#Торжество#Офицеры
Подпишитесь
Когда закончится жара в Башкирии
Сегодня, 04:29
Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели
Сегодня, 05:29
Мэр Уфы призывает остаться дома
Сегодня, 05:27
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
Вчера, 19:41
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Вчера, 17:15
Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов
Вчера, 17:06