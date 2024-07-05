Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант. Парень встал перед ней на колено прямо во время торжественного мероприятия в честь выпуска кадровых офицеров.
На кадрах, опубликованных в соцсетях уфимского вуза, видно, как молодой человек в форме, встав на одно колено, вручает девушке букет алых роз и кольцо. В следующее мгновение парень целует девушку и надевает кольцо на её безымянный палец. Будущих жениха и невесту после этого приветствовали бурными аплодисментами.
Символично, что девушка в этот день отдала предпочтение белому платью и изящным аксессуарам в тон.