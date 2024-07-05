Чиновника из Башкирии вызвали в Кремль

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В рамках торжественной церемонии в Большом кремлёвском дворце награду из рук замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко получил глава сельского поселения из Башкортостана Анатолий Никитин.
По информации информагентства, Никитин уже несколько десятилетий занимает должность руководителя Семёнкинского сельсовета в Аургазинском республики. Главой он стал еще в 1990 году и продолжает свою работу на посту и по сей день. За годы под его руководством поселение стало «образцовым»: его жителям доступны оптоволоконная связь, у них есть возможность провести в дома газ и водопровод.