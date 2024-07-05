Чиновника из Башкирии вызвали в Кремль

По информации информагентства, Никитин уже несколько десятилетий занимает должность руководителя Семёнкинского сельсовета в Аургазинском республики. Главой он стал еще в 1990 году и продолжает свою работу на посту и по сей день. За годы под его руководством поселение стало «образцовым»: его жителям доступны оптоволоконная связь, у них есть возможность провести в дома газ и водопровод.