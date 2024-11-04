Поздравление

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Ноябрь
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Июль
Необычное заявление на борту самолета сделала стюардесса из Башкирии
6 июля, 09:55
Новый уфимский хоспис отметил первую годовщину открытия
Итоги первого года работы Уфимского хосписа подвели в Башкирии, сообщили на ресурсах учреждения.
3 июля, 06:35
Июнь
Путин поздравил Хабирова с Днём России
Поздравления от высших эшелонов власти получил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом гласит информация на сайте пресс-службы руководителя региона. Напомним, 12 июня в стране отмечается День России.
12 июня, 09:22

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