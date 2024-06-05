Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Как рассказывает сама девушка, обучаться профессии пилота она отправилась в США, гле планировала заработать на платное летное образование. Виной тому неудачная попытка поступить в лётное училище в России.
— Все, что у меня было — это билет в один конец, 100 долларов, и невероятно большое желание стать пилотом, — рассказывает Литвинова об опыте переезда.
Спустя год на чужбине Литвинова решила попробовать поступить еще раз. Попытка увенчалась успехом. По её словам, по её словам даже переезд в другую страну дался ей сложнее, чем учеба. Однако девушка, горевшая идеей доказать, что может стать пилотом наравне с мужчинами, сумела справиться и окончила училище с отличием.
По окончании девушка устроилась в авиакомпанию, где работает по сей день. Первым воздушным судном под её управлением стал Airbus 320/321, сейчас Мария пилотирует Sukhoi Superjet.
О себе Литвинова говорит, что любит изучать новое. Её хобби включают в себя занятия спортом и чтение книг, также недавно девушка увлеклась яхтингом.