Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии

Спустя год на чужбине Литвинова решила попробовать поступить еще раз. Попытка увенчалась успехом. По её словам, по её словам даже переезд в другую страну дался ей сложнее, чем учеба. Однако девушка, горевшая идеей доказать, что может стать пилотом наравне с мужчинами, сумела справиться и окончила училище с отличием.