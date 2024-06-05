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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Пилот из Башкирии прошел в полуфинал конкурса красоты

Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии

5 июня 2024, 17:03
Фото: aviamiss.ru

Пилот из Башкирии прошел в полуфинал конкурса красоты

Пилот из Башкирии принял участие в конкурсе красоты. Уроженка Стерлитамака Мария Литвинова оказалась в полуфинале конкурса «Мисс Авиа». В профессии пилота девушка уже более десяти лет.

Как рассказывает сама девушка, обучаться профессии пилота она отправилась в США, гле планировала заработать на платное летное образование. Виной тому неудачная попытка поступить в лётное училище в России.

— Все, что у меня было — это билет в один конец, 100 долларов, и невероятно большое желание стать пилотом, — рассказывает Литвинова об опыте переезда.
Фото: aviamiss.ru

Спустя год на чужбине Литвинова решила попробовать поступить еще раз. Попытка увенчалась успехом. По её словам, по её словам даже переезд в другую страну дался ей сложнее, чем учеба. Однако девушка, горевшая идеей доказать, что может стать пилотом наравне с мужчинами, сумела справиться и окончила училище с отличием.

Фото: aviamiss.ru

По окончании девушка устроилась в авиакомпанию, где работает по сей день. Первым воздушным судном под её управлением стал Airbus 320/321, сейчас Мария пилотирует Sukhoi Superjet.

Фото: aviamiss.ru

О себе Литвинова говорит, что любит изучать новое. Её хобби включают в себя занятия спортом и чтение книг, также недавно девушка увлеклась яхтингом.

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