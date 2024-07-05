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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Мохнатые лапы не сыграли на руку ветеринару в Башкирии

Мохнатые лапы не сыграли на руку ветеринару в Башкирии

5 июля 2024, 13:17
Фото: 1MI
Руководитель ветеринарной станции получил штраф, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2023 года Ветеринарная станция в Салавате находилась в поиске поставщика оборудования на сумму 295 тыс. рублей. По итогам аукциона поставщиком стала ООО СК «Айдара».

По данным прокуратуры, организация нарушила условия договора, поставив мобильную конструкцию, которая не отвечала заявленным требованиям. Кроме того, организация не смогла предъявить документы о её сертификации.

Руководителя станции оштрафовали на 20 тысяч рублей за приемку товара, который не соответствовал условиям контракта. Также отмечается, что директором организации-поставщика был его брат.

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

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