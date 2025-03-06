mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Договор

Выбрать дату
Март
Празднование выпускного в ресторане грозит обманом
6 марта, 05:14
Февраль
Цены газовщиков шокируют жителей Башкирии
6 февраля, 04:20
Октябрь 2024
Уфа не получит новую мечеть
29 октября 2024, 16:12
Сентябрь 2024
Банк засудил покойника в Башкирии
27 сентября 2024, 04:27
Июль 2024
Мохнатые лапы не сыграли на руку ветеринару в Башкирии
5 июля 2024, 13:17
На Министерство транспорта и дорог Башкирии завели дело
4 июля 2024, 10:47
Апрель 2024
В Уфе нашли хозяина для «Особняка Воскресенских»
Историческое здание по улице Достоевского, 54/1 в Уфе выкупили за 18 млн рублей.
5 апреля 2024, 10:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика