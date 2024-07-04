mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Визит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии

Визит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии

4 июля 2024, 07:39
Фото: 1MI
Мошенники убедили любителя плотских утех и продажной любви в причастности к поломке сайта организации, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Новая схема «развода» появилась в Башкирии. Теперь под прицел мошенников попали клиенты проституток. Подробно фабулу обмана и теперь уже уголовного дела рассказали в пресс-службе полиции Башкортостана.

Итак, 22-летний житель Салавата в компании своих приятелей решил приятно провести время в окружении жриц любви. Парни зашли в Сеть и нашли сайт интим-салона, прятавшегося за скромным и целомудренным предложением массажа. Чем закончился визит — история умалчивает. Весь криминал начался уже после.

На следующий день 22-летнему жителю Башкирии поступил звонок. Гневный абонент обвинил парня в том, что по его вине сломался сайт интим-салона. И если клиент не заплатит, то к нему и его товарищам приедут «серьезные ребята». Молодой человек испугался и перевел ₽17 000. «Мало!», ответили на том конце трубки. В итоге, под разными предлогами, изобилующими техническими терминами, фанат продажной любви лишился ₽150 000. А мог заплатить и больше, но в голове парня вовремя рассеялся туман страха.

— Только когда звонивший потребовал еще ₽70 000, потерпевший понял, что общается с мошенниками и обратился в полицию, — резюмировали в пресс-службе МВД Республики Башкортостан.

Читайте также:
Хакер из Уфы жил на взломе ГосуслугСБУ завела дело на Радия Хабирова и Ратмира МавлиеваСпорткар бизнес-класса отняли у наркодилера в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Уголовное дело#Башкортостан#Мвд#Преступность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Интим-салон#Проститутки#Схема развода
Подпишитесь
Несколько вопросов к реконструкции парка «Нефтехимиков» в Уфе
Сегодня, 06:04
Уфа осталась без летних веранд
Сегодня, 05:35
Погода в Уфе удивит аномалией
Сегодня, 05:59
Самолеты Уфа — Ярославль летом не нужны
Сегодня, 04:32
«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает
Сегодня, 04:26
Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии
Вчера, 18:25