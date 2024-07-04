Визит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Новая схема «развода» появилась в Башкирии. Теперь под прицел мошенников попали клиенты проституток. Подробно фабулу обмана и теперь уже уголовного дела рассказали в пресс-службе полиции Башкортостана.
Итак, 22-летний житель Салавата в компании своих приятелей решил приятно провести время в окружении жриц любви. Парни зашли в Сеть и нашли сайт интим-салона, прятавшегося за скромным и целомудренным предложением массажа. Чем закончился визит — история умалчивает. Весь криминал начался уже после.
На следующий день 22-летнему жителю Башкирии поступил звонок. Гневный абонент обвинил парня в том, что по его вине сломался сайт интим-салона. И если клиент не заплатит, то к нему и его товарищам приедут «серьезные ребята». Молодой человек испугался и перевел ₽17 000. «Мало!», ответили на том конце трубки. В итоге, под разными предлогами, изобилующими техническими терминами, фанат продажной любви лишился ₽150 000. А мог заплатить и больше, но в голове парня вовремя рассеялся туман страха.
— Только когда звонивший потребовал еще ₽70 000, потерпевший понял, что общается с мошенниками и обратился в полицию, — резюмировали в пресс-службе МВД Республики Башкортостан.