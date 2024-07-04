Визит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии

На следующий день 22-летнему жителю Башкирии поступил звонок. Гневный абонент обвинил парня в том, что по его вине сломался сайт интим-салона. И если клиент не заплатит, то к нему и его товарищам приедут «серьезные ребята». Молодой человек испугался и перевел ₽17 000. «Мало!», ответили на том конце трубки. В итоге, под разными предлогами, изобилующими техническими терминами, фанат продажной любви лишился ₽150 000. А мог заплатить и больше, но в голове парня вовремя рассеялся туман страха.