В Башкирии задержали мужчину, жестко избившего пенсионеров

По информации тг-каналов, драка произошла в дворе жилого дома по ул. Уфимская. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как неизвестный наносит удары лицу и телу мужчины, сидящего на скамейке. Рядом на асфальте лежит еще один мужчина, который якобы пытался разнять драку. По некоторым данным, от полученных травм он скончался на месте.