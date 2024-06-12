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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Башкирии задержали мужчину, жестко избившего пенсионеров

В Башкирии задержали мужчину, жестко избившего пенсионеров

12 июня 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Помощь правоохранителям оказал местный житель сообщает сообщество «SALAVAT CITY — ГОРОД САЛАВАТ».

В Салавате задержали мужчину, жестоко избившего нескольких горожан, сообщает сообщество «SALAVAT CITY — ГОРОД САЛАВАТ». По его информации, предполагаемого злоумышленника нашел местный житель Динар Г., мужчина задержал его и вызвал полицию. При себе у агрессора якобы был нож.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

По информации тг-каналов, драка произошла в дворе жилого дома по ул. Уфимская. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как неизвестный наносит удары лицу и телу мужчины, сидящего на скамейке. Рядом на асфальте лежит еще один мужчина, который якобы пытался разнять драку. По некоторым данным, от полученных травм он скончался на месте.

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