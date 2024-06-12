В Башкирии задержали мужчину, жестко избившего пенсионеров

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Салавате задержали мужчину, жестоко избившего нескольких горожан, сообщает сообщество «SALAVAT CITY — ГОРОД САЛАВАТ». По его информации, предполагаемого злоумышленника нашел местный житель Динар Г., мужчина задержал его и вызвал полицию. При себе у агрессора якобы был нож.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
По информации тг-каналов, драка произошла в дворе жилого дома по ул. Уфимская. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как неизвестный наносит удары лицу и телу мужчины, сидящего на скамейке. Рядом на асфальте лежит еще один мужчина, который якобы пытался разнять драку. По некоторым данным, от полученных травм он скончался на месте.