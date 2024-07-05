Директор дома творчества обложила данью подчиненных в Башкирии

В обвинительном заключении, переданном в суд, указано, что директор Дворца в Туймазах собирала дань минимум с трех сотрудников учреждения. В период с февраля 2021 по декабрь 2023 года они передали ей почти ₽300 000. За эту мзды директор обещала сотрудникам своё расположение — как моральное, так и материальное. Женщина обещала не создавать им проблем на работе, а также регулярно выписывала всяческие материальные поощрения — премии и мотивации.