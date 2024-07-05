Директор дома творчества обложила данью подчиненных в Башкирии

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Туймазинский межрайонный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении директора местного Дворца детского творчества за коррупцию. Женщина уже частично признала свою вину во взяточничестве — систематических поборах с подчиненных. Ей грозит до трех лет лишения свободы или штраф до ₽1 млн. Также санкция статьи предусматривает принудительные работы и отстранение от должности.
В обвинительном заключении, переданном в суд, указано, что директор Дворца в Туймазах собирала дань минимум с трех сотрудников учреждения. В период с февраля 2021 по декабрь 2023 года они передали ей почти ₽300 000. За эту мзды директор обещала сотрудникам своё расположение — как моральное, так и материальное. Женщина обещала не создавать им проблем на работе, а также регулярно выписывала всяческие материальные поощрения — премии и мотивации.
Помимо директора, внимание прокуратуры привлекли и обложенные данью сотрудники. Так как стимулирующие выплаты и премии они получили по сомнительным основаниям, то прокуратура потребует возвращения этих денег в казну России. Размер необоснованно полученных выплат в прокуратуре Башкирии пока не называют. Претензии к получателям премий выделят в отдельное производство.