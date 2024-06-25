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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Бывший советник Хабирова стал фигурантом второго уголовного дела

Бывший советник Хабирова стал фигурантом второго уголовного дела

25 июня 2024, 13:57
Фото: пресс-служба главы РБ
Обвинение в подделке документов предъявили экс-сотруднику аппарата главы Башкирии Руслану Казыханову, сообщают региональные СМИ и Telegram-каналы.

Напомним, бывший советник Радия Хабирова по вопросам науки в декабре минувшего года стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению следствия, Кызыханов будучи на посту главы Центра науки подписал договор с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» на ₽18 млн, деньги за работу были переданы, при этом фактически услуги оказаны не были.

Должности в аппарате Хабирова чиновник лишился в январе — спустя месяц после начала преследования. Известно, что Кызыханов среди прочего курировал строительство Евразийского научно-образовательного центра.

Скандальным чиновницам продлили арест в Башкирии
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На днях, как сообщал Mkset, стало известно о продлении ареста двум скандальным чиновницам в Башкирии — Инне Иксановой и Яне Гайдук. Они обе проходят по разным делам, связанным с превышение должностных полномочий.

#Общество#Уфа#Мошенничество#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии
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