Бывший советник Хабирова стал фигурантом второго уголовного дела

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Напомним, бывший советник Радия Хабирова по вопросам науки в декабре минувшего года стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению следствия, Кызыханов будучи на посту главы Центра науки подписал договор с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» на ₽18 млн, деньги за работу были переданы, при этом фактически услуги оказаны не были.
Должности в аппарате Хабирова чиновник лишился в январе — спустя месяц после начала преследования. Известно, что Кызыханов среди прочего курировал строительство Евразийского научно-образовательного центра.
На днях, как сообщал Mkset, стало известно о продлении ареста двум скандальным чиновницам в Башкирии — Инне Иксановой и Яне Гайдук. Они обе проходят по разным делам, связанным с превышение должностных полномочий.