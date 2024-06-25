Бывший советник Хабирова стал фигурантом второго уголовного дела

Напомним, бывший советник Радия Хабирова по вопросам науки в декабре минувшего года стал фигурантом дела о мошенничестве. По мнению следствия, Кызыханов будучи на посту главы Центра науки подписал договор с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» на ₽18 млн, деньги за работу были переданы, при этом фактически услуги оказаны не были.