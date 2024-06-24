Скандальным чиновницам продлили арест в Башкирии

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:52
Руководитель Управления капитального строительства Башкортостана Инна Иксанова по решению Верховного суда региона останется под домашним арестом как минимум до 12 августа. Ранее защита Иксановой подалаапелляцию, однако жалобу ВС не удовлетворил.
Напомним, 39-летняя чиновница является фигурантом скандального дела об ущербе региональному бюджету на ₽57 млн.
Как сообщал Mkset, Иксанову задержали в апреле этого года. Следствие утверждает, что начальница ведомства допустила поставку контрафактных аппаратов УЗИ в медицинские учреждения региона. Впоследствии Иксанову обвинили в превышении должностных полномочий.
Главу Госкоммолодёжи региона Яну Гайдук также оставили под домашним арестом до 9 августа. Как сообщал Mkset, последнее заседание по её делу проходило 13 июня.
Чиновницу также обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сама заявляла Гайдук, она проходит по скандальному делу о «Йешлек Хаус» — организация расположилась в историческом здании, при ремонте которого якобы был нарушен закон. Другие подробности дела публичной огласке преданы не были.