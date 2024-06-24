Скандальным чиновницам продлили арест в Башкирии

Чиновницу также обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сама заявляла Гайдук, она проходит по скандальному делу о «Йешлек Хаус» — организация расположилась в историческом здании, при ремонте которого якобы был нарушен закон. Другие подробности дела публичной огласке преданы не были.