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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы

Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы

18 июня 2024, 12:43
Фото: PxHere
В Уфе вынесли приговор четвертым диверсантам, сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

По информации Mkset, речь идёт о поджоге подстанции «Башкирэнерго» в октябре минувшего года. Тогда диверсанты с помощью бревна забрались на забор объекта и перерезали колючую проволоку, после чего подожгли релейные шкафы. Впрочем, на месте сработала система автоматического тушения, из-за чего пламя быстро погасло.

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На месте после инцидента нашли перчатки, рюкзаки, канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и две бутылки, а также труборез, с помощью которого, судя по всему, диверсанты и расправились с проволокой.

Одному из фигурантов назначили 8 лет воспитательной колонии. Другому — 12 лет и 1 месяц тюрьмы. По 11 лет тюрьмы дали еще двум сообщникам.

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#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Поджог#Спецоперация#Диверсия
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