Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы

По информации Mkset, речь идёт о поджоге подстанции «Башкирэнерго» в октябре минувшего года. Тогда диверсанты с помощью бревна забрались на забор объекта и перерезали колючую проволоку, после чего подожгли релейные шкафы. Впрочем, на месте сработала система автоматического тушения, из-за чего пламя быстро погасло.