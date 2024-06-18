Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По информации Mkset, речь идёт о поджоге подстанции «Башкирэнерго» в октябре минувшего года. Тогда диверсанты с помощью бревна забрались на забор объекта и перерезали колючую проволоку, после чего подожгли релейные шкафы. Впрочем, на месте сработала система автоматического тушения, из-за чего пламя быстро погасло.
На месте после инцидента нашли перчатки, рюкзаки, канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и две бутылки, а также труборез, с помощью которого, судя по всему, диверсанты и расправились с проволокой.
Одному из фигурантов назначили 8 лет воспитательной колонии. Другому — 12 лет и 1 месяц тюрьмы. По 11 лет тюрьмы дали еще двум сообщникам.