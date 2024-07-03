Новый уфимский хоспис отметил первую годовщину открытия

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Напомним, комплекс для оказания паллиативной помощи, как сообщал Mkset, был открыт в июне 2023 года. Хоспис состоит из нескольких зданий общей площадью в 13 тыс. кв. м. Строились здания на пожертвования от частных лиц.
За год в хосписе получили помощь 1082 человека, среди которых 233 несовершеннолетних подопечных. Кроме того, более 3600 выездов на дом совершили работники центра.
Глава региона Радий Хабиров 2 июля посетил хоспис 2 июля и поздравил персонал с первой годовщиной открытия. Руководитель республики назвал учреждение «слаженно функционирующим» и «серьёзным механизмом» для Башкортостана, а также выразил благодарность сотрудникам хосписа за их слаженную работу.
Отметим, строительство Уфимского хосписа велось около четырёх лет. Объект финансировали за счёт средств благотворителей. В учреждении — 40 взрослых и 20 детских коек. Имеются также гостевые комнаты для близких подопечных, которые хотят провести время рядом с родными.