Новый уфимский хоспис отметил первую годовщину открытия

Отметим, строительство Уфимского хосписа велось около четырёх лет. Объект финансировали за счёт средств благотворителей. В учреждении — 40 взрослых и 20 детских коек. Имеются также гостевые комнаты для близких подопечных, которые хотят провести время рядом с родными.