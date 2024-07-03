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Хоспис

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2024
Новый уфимский хоспис отметил первую годовщину открытия
Итоги первого года работы Уфимского хосписа подвели в Башкирии, сообщили на ресурсах учреждения.
3 июля, 06:35
2023
Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис
26 августа 2023, 04:00
2021
Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского хосписа осенью 2021 года
28 февраля 2021, 05:43
Директор хосписа в Уфе попросила подарить ей на День рождения «кирпичи вместо цветов»
24 февраля 2021, 10:59
2020
В Уфе началось строительство первого башкирского хосписа
12 августа 2020, 06:11
В Уфе определились с подрядчиком для строительства хосписа
20 января 2020, 10:43
2019
Хоспис в Уфе построят за ТЦ «Мега»
21 декабря 2019, 09:12
Президент ТПП Башкирии перечислил 300 тысяч рублей в фонд строительства хосписа
27 ноября 2019, 05:02
Радий Хабиров назвал противников хосписа в Уфе невеждами
Глава республики прокомментировал скандал со строительством.
16 ноября 2019, 12:19
«Будет ранить в самое сердце»: ряды противников строительства хосписа в Уфе крепчают
15 ноября 2019, 10:01
Обыкновенный фашизм: жители Уфы не хотят портить себе настроение видом на хоспис
Люди откровенно заявляют, что не хотят видеть страдания других людей.
14 ноября 2019, 09:25
На строительство хосписа в Башкирии собрано уже около 15 млн рублей
15 октября 2019, 12:50
В правительстве Башкирии обсудили концепцию будущего хосписа
30 августа 2019, 13:35
Глава минздрава Башкирии высказался о принудительном отчислении средств на хоспис
19 августа 2019, 14:20
Первый хоспис откроется в Уфе не раньше чем через три года
8 июля 2019, 12:45
2017
В Башкирии в 2016 году умерло 51 403 человека
23 марта 2017, 13:07

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