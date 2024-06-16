Под Уфой нашли незрячих детенышей выдры

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Голодных детенышей выдры нашли под Уфой. По неизвестной причине мама оставила их. По информации центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», к детенышам выдра не возвращалась уже вторые сутки.
Малыши еще не могут сами позаботиться о себе. Их глаза еще не открылись, они долго оставались без еды. По мнению руководителя центра Дмитрия Стрельникова, с их мамой, вероятно, что-то случилось.
Изначально сотрудники центра не решились забрать выдрят, а наблюдали за ними и подкармливали, ожидая, что их мама вскоре вернется. К несчастью, этого не произошло. В связи этим принято было решение перевезти их для выхаживания в центр.
Как сообщили сегодня в центре, состояние малышей улучшилось. Они много спят, а каждый два часа их подкармливают. У выдрят нашли паразитов, в дальнейшем их планируют вывести.
Ранее Mkset рассказывал об утятах в уфимском Сипайлово. Из-за постоянного шума маленькие птенцы могут навсегда разлучиться со своей матерью.