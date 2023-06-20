Стало известно, когда хоспис, строившийся четыре года, начнет работать в Уфе

В Уфе на будущей неделе состоится официальное открытие хосписа, которого город и республика ждали четыре года. Он строился на средства, которые жертвовали благотворители и готов открыть свои двери, причем ждет хоспис не только пациентов, которым он так нужен, но и волонтеров, которые таким объектам нужны всегда.