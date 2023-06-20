Стало известно, когда хоспис, строившийся четыре года, начнет работать в Уфе

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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В Уфе на будущей неделе состоится официальное открытие хосписа, которого город и республика ждали четыре года. Он строился на средства, которые жертвовали благотворители и готов открыть свои двери, причем ждет хоспис не только пациентов, которым он так нужен, но и волонтеров, которые таким объектам нужны всегда.
Волонтеры нужны в том числе и на субботниках и чтобы стать одним из них желающим необходимо связаться с действующими волонтерами хосписа, например через официальную группу в соцсетях.
Вчера, 19 июня хоспис получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. В комплексе возвели взрослый и детский блоки, столовую. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых — для детей. Для родителей и родственников предусмотрели гостевые комнаты.