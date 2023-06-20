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Стало известно, когда хоспис, строившийся четыре года, начнет работать в Уфе

20 июня 2023, 03:55
Фото: telegram Башкортостан сегодня

Уфимский хоспис официально откроется 27 июня и 3 июня проведет «День открытых дверей»

Объект строился исключительно на средства благотворителей и вот вот откроет свои двери, сообщила его пресс-секретарь Светлана Нигматуллина.

В Уфе на будущей неделе состоится официальное открытие хосписа, которого город и республика ждали четыре года. Он строился на средства, которые жертвовали благотворители и готов открыть свои двери, причем ждет хоспис не только пациентов, которым он так нужен, но и волонтеров, которые таким объектам нужны всегда.

Волонтеры нужны в том числе и на субботниках и чтобы стать одним из них желающим необходимо связаться с действующими волонтерами хосписа, например через официальную группу в соцсетях.

Вчера, 19 июня хоспис получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. В комплексе возвели взрослый и детский блоки, столовую. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых — для детей. Для родителей и родственников предусмотрели гостевые комнаты.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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