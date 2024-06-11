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Уфимца вылечили с помощью 3D-принтера

Уфимца вылечили с помощью 3D-принтера

11 июня 2024, 06:03
Фото: t.me/minzdravrb
Новую «запчасть» для пациента распечатали с помощью вузовской техники и имплантировали во время уникальной операции.

Медики республиканского кардиологического центра впервые за свою практику сделали пациенту операцию с помощью 3D-технологий, сообщает глава Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Новинку опробировали на 76-летнем пациенте с аневризмой аорты.

Для проведения уникальной операции — артерия пациента оказалась с особенностями строения — медики призвали на помощь инженеров. Вместе они быстро сделали виртуальную модель искусственного сосуда и распечатали его на 3D-принтере из медицинской смолы в лаборатории БГМУ. Напечатанный стент-графт был очищен ультразвуком и простерилизован.

Врачи успешно установили стент-графт и восстановили кровоток. Промедление могло стоить пациенту жизни. Так как обычно, без применения технологий, изготовление подобной «запчасти» занимает минимум четыре месяца.

Видео: t.me/minzdravrb
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