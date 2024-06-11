Уфимца вылечили с помощью 3D-принтера

Для проведения уникальной операции — артерия пациента оказалась с особенностями строения — медики призвали на помощь инженеров. Вместе они быстро сделали виртуальную модель искусственного сосуда и распечатали его на 3D-принтере из медицинской смолы в лаборатории БГМУ. Напечатанный стент-графт был очищен ультразвуком и простерилизован.