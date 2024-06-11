Уфимца вылечили с помощью 3D-принтера

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:14
Медики республиканского кардиологического центра впервые за свою практику сделали пациенту операцию с помощью 3D-технологий, сообщает глава Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Новинку опробировали на 76-летнем пациенте с аневризмой аорты.
Для проведения уникальной операции — артерия пациента оказалась с особенностями строения — медики призвали на помощь инженеров. Вместе они быстро сделали виртуальную модель искусственного сосуда и распечатали его на 3D-принтере из медицинской смолы в лаборатории БГМУ. Напечатанный стент-графт был очищен ультразвуком и простерилизован.
Врачи успешно установили стент-графт и восстановили кровоток. Промедление могло стоить пациенту жизни. Так как обычно, без применения технологий, изготовление подобной «запчасти» занимает минимум четыре месяца.