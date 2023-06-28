В Уфе официально открылся хоспис

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Современный комплекс зданий для оказания паллиативной помощи взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями построили на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Как уточняет пресс-служба главы РБ, это единственное учреждение в России, которое проектировали для такой специализации. Уфимский хоспис расположен в южной части города, общая площадь зданий — около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, треть из них — для детей.
— Здание построено специально для хосписа, который уже оказывал паллиативную помощь нуждающимся, но у него не было своего дома. Он будет выполнять благородную задачу — помогать тем, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации, — отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. — Это настоящий народный башкирский проект, потому что хоспис построен на благотворительные средства, пожертвования. Это тоже важная миссия — объединять людей.
Добавим, что Валентина Матвиенко вручила коллективу хосписа подарочный сертификат на оснащение оборудованием сенсорной комнаты учреждения.
— Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис — это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай Бог, люди будут меньше болеть, — сказал глава республики Радий Хабиров.
В присутствии Валентины Матвиенко и Радия Хабирова символическую ленту открытия хосписа перерезали попечитель учреждения, супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и руководитель Уфимского хосписа Радмила Сурначева.
Первых пациентов медучреждение примет в июле 2023 года. По данным UTV, в паллиативной помощи в Башкирии нуждаются 24 тыс. человек.