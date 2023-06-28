В Уфе официально открылся хоспис

— Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис — это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай Бог, люди будут меньше болеть, — сказал глава республики Радий Хабиров.