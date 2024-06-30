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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Уфимским школьникам вручили тысячу медалей

Уфимским школьникам вручили тысячу медалей

30 июня 2024, 10:04
Фото: мэрия Уфы
Торжественные церемонии выдачи аттестатов прошли во всех столичных школах, сообщили в мэрии города.

Напомним, прощания со школой у уфимских одиннадцатиклассников проходили в субботу, 29 июня. По данным администрации столицы Башкортостана, в этом году из городских школ выпустились более 4300 учеников одиннадцатых классов.

За хорошие успехи в обучении школьники могут получить медаль. Наградами 1-й степени удостоили в этот раз 588 молодых уфимцев, а 2-й степени — 406 выпускников. Помимо этого, за всевозможные достижения, в том числе в спорте и за активное участие в жизни общества, выпускникам дарили различные грамоты.

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Выпускные вечера у в девятиклассников же проходили в минувшую пятницу, 28 июня.

Ранее Mkset рассказывал, какие баллы требуют вузы столицы для прохождения на «бюджет», а также сколько придётся платить поступившим на «коммерцию» уфимским абитуриентам.

#Уфа#Башкортостан#Образование#ЕГЭ#Школьники#Выпускники#Школы#ОГЭ#Награды#Экзамены#Выпускные#Отличники#Медали
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