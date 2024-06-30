Уфимским школьникам вручили тысячу медалей

За хорошие успехи в обучении школьники могут получить медаль. Наградами 1-й степени удостоили в этот раз 588 молодых уфимцев, а 2-й степени — 406 выпускников. Помимо этого, за всевозможные достижения, в том числе в спорте и за активное участие в жизни общества, выпускникам дарили различные грамоты.