Уфимским школьникам вручили тысячу медалей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Напомним, прощания со школой у уфимских одиннадцатиклассников проходили в субботу, 29 июня. По данным администрации столицы Башкортостана, в этом году из городских школ выпустились более 4300 учеников одиннадцатых классов.
За хорошие успехи в обучении школьники могут получить медаль. Наградами 1-й степени удостоили в этот раз 588 молодых уфимцев, а 2-й степени — 406 выпускников. Помимо этого, за всевозможные достижения, в том числе в спорте и за активное участие в жизни общества, выпускникам дарили различные грамоты.
Выпускные вечера у в девятиклассников же проходили в минувшую пятницу, 28 июня.
Ранее Mkset рассказывал, какие баллы требуют вузы столицы для прохождения на «бюджет», а также сколько придётся платить поступившим на «коммерцию» уфимским абитуриентам.