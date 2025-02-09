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ОГЭ

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Февраль
Куда поступать в Уфе: тотальный гайд по вузам Башкирии
9 февраля, 19:25
Январь
Школьники Башкирии уйдут в длительный отпуск
16 января, 12:29
В Башкирии назвали даты школьных выпускных
15 января, 07:56
Сентябрь 2024
Дистант в Башкирии введут в крайнем случае
5 сентября 2024, 04:40
Август 2024
Какие изменения в ОГЭ и ЕГЭ ждут школьников Башкирии в 2025 году?
31 августа 2024, 06:32
Июнь 2024
Уфимским школьникам вручили тысячу медалей
Торжественные церемонии выдачи аттестатов прошли во всех столичных школах, сообщили в мэрии города.
30 июня 2024, 10:04
Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату
3 июня 2024, 15:20
Апрель 2024
Сроки сдачи ОГЭ-2024 и изменение экзаменационных заданий
11 апреля 2024, 11:53

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