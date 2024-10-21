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Октябрь
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Сентябрь
Как изменится ЕГЭ в 2025 году
25 сентября, 08:01
Дистант в Башкирии введут в крайнем случае
5 сентября, 04:40
Купить права в Башкирии — ₽210000
4 сентября, 12:08
Июль
Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники
28 июля, 11:59
По ₽150 000 раздают детям в Башкирии
Щедрые выплаты предусмотрели для школьников, сообщили в администрации главы региона.
19 июля, 13:55
Июнь
Уфимским школьникам вручили тысячу медалей
Торжественные церемонии выдачи аттестатов прошли во всех столичных школах, сообщили в мэрии города.
30 июня, 10:04
Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату
3 июня, 15:20

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