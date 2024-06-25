Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Практически все ребята в старших классах занимаются целенаправленно, делают упор на необходимые предметы, чтобы обязательно поступить в желаемый вуз.
Мечта может остаться мечтой, если не хватит проходного балла. По закону выпускник может подать документы на поступление в пять высших учебных заведений, в каждом из которых можно выбрать несколько направлений учебы. Сколько именно — определяет сам вуз индивидуально, но не больше 10.
Стоит сказать, что проходные баллы в вузы каждый год разные и зависят от многих факторов, в первую очередь, от количества поступающих. На этот год проходные баллы в столичных вузах определены еще не полностью.
Уфимский государственный нефтяной технический университет — один из самых известных и престижных технических университетов России. Он имеет статус регионального опорного вуза страны.
В этом году средний балл на бюджетную форму обучения в Нефтяном составил 202 балла, на платное обучение — 97 баллов.
Поступая на Архитектурно-строительный факультет по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений», нужно набрать 205 баллов, чтобы учиться за счет государства и 96 баллов на обучение по контракту. По специальности «Строительство»: на бесплатное обучение необходимо получить — 192 балла, на платное — 99. Горно-нефтяной факультет по специальности «Нефтегазовое дело» — 202 балла на бюджет и 96 баллов на коммерцию. Чтобы учиться на факультете нефтегазового инжиниринга по специальности «Машиностроение» нужно получить 208 баллов на бюджет и 96 баллов на коммерцию соответственно.
Список специальностей и баллов Нефтяного университета здесь: https://postupi.info/vuz/ugntu/spec.
Башкирский государственный медицинский университет — старейший вуз республики с более чем 90-летней историей. Чтобы получить диплом по одной из самых гуманных и благородных профессий — врача, нужно очень постараться. БГМУ сегодня — флагман медицинской науки Башкортостана. Вуз занимает лидирующие позиции по стране в сфере высшего профессионального образования. Здесь получили образование десятки тысяч врачей со всей России и зарубежья.
Средний балл на бюджет в БГМУ в 2024 году составил 212, на платное обучение — 140. Чтобы учиться на Лечебном факультете по специальности «Лечебное дело» нужно набрать на бюджет по Единому государственному экзамену — 241 балл, на платное обучение — 191. Проходной балл на Педиатрический факультет по специальности «Педиатрия» на бюджет составляет 227, на платное отделение— 127 баллов. Для будущих стоматологов проходные баллы, следующие: на бюджет— 268, на платное отделение — 168. Будущие зубные врачи должны были выложиться по максимуму на экзаменах.
Подробнее: https://postupi.info/vuz/bgmu/spec.
Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). Это один из самых молодых вузов республики. Он основан в 2022 году благодаря слиянию Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного университета. Сегодня УУНиТ — крупнейший многопрофильный вуз республики, который готовит специалистов технического, естественно-научного и гуманитарного направлений.
Чтобы получить престижное образование в вузе, выпускнику нужно набрать от 142 баллов и выше по разным специальностям.
На факультет авиационных двигателей по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» надо набрать: на бюджет–186 баллов, по специальности «Проектирование ракетных и авиационных двигателей» балл на бесплатное обучение немного ниже — 166. На факультете информатики и робототехники, специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» проходной балл — 203. Довольно высокие баллы нужны и на гуманитарные специальности. На факультете башкирской филологии, востоковедения и журналистики проходной балл на бюджет— 193. Самый низкий проходной балл на бюджет в УУНиТ— 142 балла нужно набрать, поступая на «Машиностроение».
Подробнее о специальностях и проходных баллах УУНиТ здесь: https://postupi.info/vuz/uunit/spec
Башкирский государственный аграрный университет для тех, кто хочет развивать сельское хозяйство — важнейшую отрасль экономики страны. Сегодня Аграрный — в авангарде лучших вузов своего направления, готовит профессиональные кадры по многим специальностям. Современная технологическая и информационная базы, а также квалифицированный профессорско-преподавательский состав позволяют готовить лучших специалистов отрасли.
Средний балл на бюджет в БГАУ в 2024 году составил 179, на платное обучение — 113 баллов.
Чтобы обучаться на Механическом факультете по специальности «Агроинженерия» нужно набрать 194 балла на бюджет и 148 баллов на платную форму обучения. На факультет агротехнического и лесного хозяйства, специальность «Ландшафтная архитектура» — 164 балла на бюджет и 96 баллов на платное обучение. На факультете биотехнологий и ветеринарной медицины, специальность «Ветеринария» проходной балл выше: на бюджет он составляет 198, на платное обучение — 188.
Подробнее здесь: https://postupi.info/vuz/bgau/spec.
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Для тех, кто хочет «сеять разумное, доброе, вечное». Педагогический сегодня — крупнейший вуз в нашей стране, который готовит профессиональные кадры учителей и преподавателей по различным специальностям, опираясь на монументальные труды ученых и современные образовательные технологии.
Средний балл на бюджет в Педагогическом университете в 2024 году составил 196, на платное обучение — в БГПУ 129 баллов. В Институте педагогики, специальность «Педагогическое образование» проходной балл на бюджет — 198, на коммерческое обучение он значительно ниже — 58 баллов. В Институте профессионального образования и информационных технологий, специальность «Прикладная информатика» баллы следующие: 192 на бюджет, 116 — на платное обучение. Чтобы получить специальное дефектологическое образование, нужно набрать 224 балла, чтобы учиться за счет государства и 131 — на платную форму обучения.
С информацией о специальностях и проходных баллах педвуза можно ознакомиться по с сылке: https://postupi.info/vuz/bspu/spec
Сколько придется заплатить?
Учеба на бюджете престижного вуза — это не просто мечта, это результат долгого и упорного труда школьников, педагогов и родителей. Но если на бюджет пройти не удалось — не беда: образование можно получит на коммерческой основе, но нужно подкопить.
В целом, стоимость обучения в университетах города Уфы составляет около 99678 рублей в год или 49839 рублей за семестр. По материалам портала «Поступи.инфо», самое дешевое образование в 2024 году можно получить в Аграрном, по специальности «Продукты питания из растительного сырья», форма обучения заочная. Стоимость — 25900 в год. Учиться придется 4 года и 6 месяцев.
Средняя стоимость обучения в Нефтяном университете на 2024 год по программам бакалавриата и специалитета составляет от 130 тысяч рублей в год, а по программам магистратуры — от 140 тысяч.
Стоимость обучения в УУНиТ стартует от 120 тысяч рублей. Если студент обучается на английском языке, то плата за образование достигает 297 тысяч рублей. А вот за получение образования по направлению «энергетика и электротехника» на английском языке придется заплатить 364600 рублей.
Одним из самых дорогих остается Медицинский университет. Например, по специальности «Лечебное дело» цена за первый год обучения выросла на 57% (с 210588 до 331644). Год обучения в Медуниверситете будет стоить от 147 до 360 тысяч рублей, в зависимости от специальности.
Результат на все 100
Уфимские выпускники в среднем показывают высокие результаты по итогам Единого государственного экзамена. Максимальный балл по физике получили 13 выпускников. Информатику на 100 баллов сдали 2 наших выпускника. Химию на 100 баллов сдали 14 выпускников уфимских школ. Всего в этом году в Уфе более 4500 выпускников 11-х классов сдавали Единый государственный экзамен. А самыми популярными предметами по выбору стали: профильная математика, обществознание и информатика.