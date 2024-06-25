Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения

Поступая на Архитектурно-строительный факультет по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений», нужно набрать 205 баллов, чтобы учиться за счет государства и 96 баллов на обучение по контракту. По специальности «Строительство»: на бесплатное обучение необходимо получить — 192 балла, на платное — 99. Горно-нефтяной факультет по специальности «Нефтегазовое дело» — 202 балла на бюджет и 96 баллов на коммерцию. Чтобы учиться на факультете нефтегазового инжиниринга по специальности «Машиностроение» нужно получить 208 баллов на бюджет и 96 баллов на коммерцию соответственно.