«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Так, одним из самых острых вопросов оказались достаточно высокие цены. Причём речь идёт не только о костюмах и подарках — многие классы тратят десятки, а то и сотни тысяч рублей только на аренду помещений для посиделок. Так и не решив вопрос с суммой, на которую большинство готово «скинуться», нередко от пышных празднований и вовсе отказываются всем классом, кто-то же решает не принимать в них участие в индивидуальном порядке.
— У нас по 50 тысяч собирают с каждого ученика. Я, честно говоря, от такого расклада в шоке. Как всегда, решил кто-то один и все остальные не хотят спорить. Видимо, денег много. Я вообще не понимаю, что такого в этом выпускном, казалось Последнего звонка достаточно. Решила не идти, лучше потратить деньги на что-нибудь поважнее, а праздник отмечу в своей компании, — рассказала Алсу Н.
— Спорили полгода про этот выпускной. Кто что только не предлагал. В итоге решили скромно отметить в кафешке после вручения аттестатов. Дети и сами мало инициативы проявляли, — делится родительница школьника.
Свои аналоги «выпускных» между тем любят проводить и в некоторых детских садах. Естественно, заимствует руководство у школьного праздника и такой его немаловажный атрибут, как сбор средств.
— В садик сдали 4+ к, подарки всем, воспитателям и тд, подарки детям, чаепитие, фотоальбом, и на покупку шкафа в группу, вот это я не понимаю, сын выпускается, он этим шкафом пользоваться не будет, я зачем я его должна покупать, и вроде как государство их выделяет не?
Вместе со школьниками в ностальгию ударяются и жители Башкирии постарше, вспоминая, как они благополучно пропустили свой выпускной и другие моменты праздника.
— Вообще не ходила на эту клоунаду, чисто получила аттестат.
— Я в своём костюме 11 лет назад выпустился, женился и на работу иногда надеваю, — парировал уфимец в ответ на рассуждения о дороговизне выпускных нарядов.
— Я вообще как одел один раз 13 лет назад, повесил в шкаф и больше не видел.
Впрочем, в одной из школ Башкирии девятиклассники и вовсе решили отложенные на выпускной вечер деньги отправить на бытовые нужды военнослужащих — хватило на бензопилу и самовар. При этом школьники признаются — изначально была идея одного из товарищей, позже его поддержали остальные одноклассники. Учителя инициативу детей обеими руками поддержали. Mkset ранее публиковал видеообращение от школьников.
Немного изучить цены редакция решила самостоятельно. По первой же выдаче поисковой системы Google по запросу «выпускной в Уфе» отметить праздник в ресторанах предлагают за сумму от ₽2000 до 3500 с человека. Однако это лишь цена за банкет. Не стоит забывать и об услугах ведущего и диджея, ведь выпускной без танцев — не выпускной.
Затраты же на одежду, обувь и аксессуары к выпускному Mkset подсчитывал в другом своём материале.
Стоят внимания и услуги по выпускным фотосессиям. Так, например, альбом с 26 групповыми фото и потретами каждого ученика стоит ₽3000 с человека. Более дорогой — с двумя съемкам по несколько часов и более десятью страницами групповых фото — предлагают купить уже за ₽4500.
Помимо цен, школьников на отказ от празднования может толкнуть и банальное нежелание проводить время с одноклассниками — например, из-за прохладных отношений с ними. Некоторые же выпускники просто не считают праздник чем-то особенным, тем более в контексте уже прошедших Последних звонков.
— Для меня скорее праздник что я этих одноклов не увижу никогда))
— У меня все эти тёплые слова и пожелания на выпускном просто не вырвутся. На самом деле, не такой уж и хороший период эта школа, просто ностальгия преломляет представления. Схожу на вручение аттестатов (хотя сперва думала попросить по почте отправить) для приличия, потом пусть сами дальше уже без меня отмечают, что хотят.
О том, как будут отмечать конец учебного года в Уфе — читайте в материале Mkset.