«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной

Так, одним из самых острых вопросов оказались достаточно высокие цены. Причём речь идёт не только о костюмах и подарках — многие классы тратят десятки, а то и сотни тысяч рублей только на аренду помещений для посиделок. Так и не решив вопрос с суммой, на которую большинство готово «скинуться», нередко от пышных празднований и вовсе отказываются всем классом, кто-то же решает не принимать в них участие в индивидуальном порядке.