Освящение дома превратилось в массовое отравление в Уфе

Девять человек получили отравление после освящения дома в СНТ «Ветеран-2» в Уфе, сообщают в пятницу, 28 июня, местные Telegram-каналы. По данным анонимных ресурсов, на обряд в «Цветы Башкирии» приехала семья из Мелеуза. На освящение дома пригласили муллу. После завершения церемонии последовало застолье. Всем участникам семейного банкета стало плохо. Кто-то из участников застолья успел доехать до Мелеуза, кто-то — остался в Уфе. Так или иначе, всех — шестерых взрослых и трех детей — госпитализировали в инфекционные отделения больниц с острым кишечным отравлением.