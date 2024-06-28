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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:21

Освящение дома превратилось в массовое отравление в Уфе

Освящение дома превратилось в массовое отравление в Уфе

28 июня 2024, 05:13
Фото: 1MI
После ритуала все участники обряда сели за стол, а потом стали пациентами с кишечной инфекцией, сообщают местные Telegram-каналы.

Девять человек получили отравление после освящения дома в СНТ «Ветеран-2» в Уфе, сообщают в пятницу, 28 июня, местные Telegram-каналы. По данным анонимных ресурсов, на обряд в «Цветы Башкирии» приехала семья из Мелеуза. На освящение дома пригласили муллу. После завершения церемонии последовало застолье. Всем участникам семейного банкета стало плохо. Кто-то из участников застолья успел доехать до Мелеуза, кто-то — остался в Уфе. Так или иначе, всех — шестерых взрослых и трех детей — госпитализировали в инфекционные отделения больниц с острым кишечным отравлением.

Mkset запросил официальный комментарий по ситуации в региональном Роспотребнадзоре. Мы опубликуем его по факту получения.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Семья#Башкортостан#Роспотребнадзор#Религия#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Госпитализация#Банкет#Церемония#Мулла#Инфекционные болезни
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