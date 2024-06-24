Известно состояние детей, отравившихся парами хлора в Уфе

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По информации ведомства, в результате купания в бассейне коттеджа под Уфой пострадали семь человек, в числе которых двое детей. Сообщается, что детей доставили в медучреждения региона. Шестилетний ребенок находится в ГКБ 17, 18-летний — в отделении токсикологии больницы №21.
Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще трое отказались от госпитализации. Полученный ими вред организму врачи оценили как «легкой степени тяжести».
Напомним, об отравлении парами хлора во время отдыха в бассейне стало известно в пятницу, 21 июня. К проверке подключилось региональное управление Роспотребнадзора.
Скандальный коттедж в деревне Князево под Уфой, по информации в сети, можно арендовать для проведения мероприятий, как и поступили пострадавшие. Примечательно, что это уже не первый раз, когда этот дом оказывается в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.