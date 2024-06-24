Известно состояние детей, отравившихся парами хлора в Уфе

Скандальный коттедж в деревне Князево под Уфой, по информации в сети, можно арендовать для проведения мероприятий, как и поступили пострадавшие. Примечательно, что это уже не первый раз, когда этот дом оказывается в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.