Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
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Updated Сегодня, 13:44
Верховный суд Башкирии оставил в силе взыскание ₽800 000 за моральный вред от отравления шаурмой с двух бизнесменов. Об этом во вторник, 25 июня, сообщала объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан. Суды региона встали на сторону пострадавшего от угощения мужчины, хоть и удовлетворили его требования частично. Впавший в кому и оказавшийся в реанимации покупатель шаурмы вместо ₽1 млн получит на 20% меньше. Это компенсация за то, что его жизнь оказалась под риском реальной угрозы, а проблемы со здоровьем стали ежедневными спутниками. Как оказалось, Дмитрий, так зовут выигравшего у бизнесменов суд мужчину, не один пострадал от тотальной антисанитарии.
Будничная покупка перекуса, едва ли не стоившая Дмитрию жизни, случилась 23 апреля 2023 года. Дмитрий купил шаурму в кафе Grill House на улице Стахановской в Ишимбае. Спустя примерно 3-4 часа молодой человек понял, что сверток из лаваша оказался не только с мясом и овощами: Дмитрию резко подурнело. Сутки молодой человек лечился дома. 25 апреля вызвал на дом врача. Состояние парня не улучшалось. От смерти от шаурмы Дмитрия спасло то, что дома были и его родители.
26 апреля они нашли сына без сознания и вызвали «Скорую помощь». Молодого человека в коме — с отказавшими почками, печенью и легкими — врачи больницы в Салавате буквально вытащили с того света. Дмитрий пришел в себя 30 апреля, а уже 6 мая его вертолётом санитарной авиации доставили для продолжения лечения в Уфу. Сложного пациента приняла Республиканская клиническая больница имени Гумера Галимовича Куватова. Там Дмитрий 10 дней провел в реанимации, потом пациента из-за проблем с почками перевели в отделение нефрологии. Всё это время за ним ухаживали или родители, или платная сиделка.
Парень к моменту окончания первой серии судебной тяжбы, а это февраль 2024 года, находился на больничном: проблемы со здоровьем не давали ему вернуться к работе. Причиненный моральный вред Дмитрий оценил в ₽1 млн. Он потребовал взыскать эту сумму с двух бизнесменов, на которых оформлено кафе Grill House и поставка продуктов для приготовления шаурмы. Это Баходур Насруллозода и Сухроб Рахматов.
— После употребления продукта состояние здоровья истца сильно ухудшилось, всё едва не закончилось летальным исходом или инвалидностью, врачи не давали хороших прогнозов. На данный момент проходит период реабилитации под наблюдением нефролога и участкового терапевта, принимает дорогостоящие лекарства, ограничен в еде, физических нагрузках, питье. Истец имеет серьезные проблемы со здоровьем, организм не восстановлен. Полноценную жизнь не может вести, — указано в материалах Салаватского городского суда.
Отметим, что в суд первой инстанции владелец злополучного кафе и поставщик ингредиентов для блюд — Сухроб Рахматов и Баходур Насруллозода — не явились, прислав вместо себя адвокатов. Те стояли на том, что причинно-следственной связи между шаурмой и реанимацией нет, а если нарушения в работе бизнеса и были, то в не сфере эпидемиологии. Представители бизнесменов иск на ₽1 млн не признали.
В ходе заседания суд изучил мнение и данные прокуратуры и Роспотребнадзора. И вот тут причинно-следственные связи уже нашлись.
Так, по данным Роспотребнадзора, сотрудники ведомства узнали, что в больницу Салавата привезли пациента в коме с подозрением на сальмонеллёз, практически сразу. Тут же всплыли и другие сигналы о проблемах со здоровьем у покупателей еды в кафе Grill House. Оказалось, что там отравился не только Дмитрий. К врачам с симптомами отравления после визита в общепит 23 апреля обратились трое — местные жители в возрасте от 20 до 45 лет. Главный санитарный врач Башкирии поручил провести проверку в Grill House. Если коротко, то увиденное инспекторами можно назвать «тотальная антисанитария». Но всё же перечислим хотя бы несколько пунктов нарушений в сфере гигиены и эпидемиологии:
— первичная обработка сырых овощей, мяса, рыбы, кур, приготовление блюд, мытье посуды и инвентаря производится в одном помещении,
— на работающих сотрудников кафе не представлены личные медицинские книжки;
— на продовольственное сырье не представлены товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции, предусмотренных в т. ч. технологическими регламентами;
— отсутствуют технологически карты для изготовления блюд;
— для уборки обеденного зала и туалета используется один уборочный инвентарь, который хранится в туалете…
…Всего в этом перечне почти два десятка нарушений. За антисанитарию суд весной 2023 года закрыл Grill House на 90 суток. Проверили и поставщика мяса. Проверку на наличие сальмонеллы на складе поставщика провели также весной. Смывы ничего не показали, но нашли другие недочёты. За эти нарушения поставщика мяса для шаурмы оштрафовали на ₽20 000.
— Между нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при организации питания населения в кафе, и неблагоприятными последствиями для здоровья истца имеется прямая причинно-следственная связь, — к такому выводу пришел Салаватский городской суд, взыскав с владельца Grill House ₽800 000.
Заметим, что кафе Grill House, представляющее собой ларёк фастфуда, до сих пор работает в Ишимбае. Причем, судя по отзывам на 2ГиС, бизнес продолжает чтить свои традиции:
— Обслуживание ужасное, еда не вкусная: жаль потраченного времени и денег! — пишет 18 июня Лиана.
— Компот типа вишневый на самом деле тухлый! Шаурма — одна капуста и мясо с костями!!! Картошка фри согретая в микроволновой печи! — поделилась послевкусием 18 апреля Ирина.
— Странные люди, почему-то всем нравится тухлое мясо; взял шаурму, думал, исправились, нет, я ошибался: все так же как и было, тухлое мясо и очень много соли. Еще и отзывы хорошие сами себе пишут, — написал 11 апреля Айнур.