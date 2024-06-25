Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии

Так, по данным Роспотребнадзора, сотрудники ведомства узнали, что в больницу Салавата привезли пациента в коме с подозрением на сальмонеллёз, практически сразу. Тут же всплыли и другие сигналы о проблемах со здоровьем у покупателей еды в кафе Grill House. Оказалось, что там отравился не только Дмитрий. К врачам с симптомами отравления после визита в общепит 23 апреля обратились трое — местные жители в возрасте от 20 до 45 лет. Главный санитарный врач Башкирии поручил провести проверку в Grill House. Если коротко, то увиденное инспекторами можно назвать «тотальная антисанитария». Но всё же перечислим хотя бы несколько пунктов нарушений в сфере гигиены и эпидемиологии: