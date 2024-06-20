Скандал с дракой в медколледже Сибая: хронология событий

Около полудня в четверг, 20 июня, по Сети начало гулять видео драки между Родионом и Кариной. Кто и зачем решил «хайпануть» на потасовке выяснит позже следствие. Ролик с насилием в учреждении образования моментально разлетелся по каналам и пабликам. Журналисты начали выяснять причину конфликта и искать его участников. Если Родион и сейчас держится в тени, то Камила охотно делится своей версией произошедшего с прессой. Так, девушка легко выставила на всеобщее обозрение переписку в чате, где и начался конфликт. Она не забыла сделать акцент на том, что ее отец — участник СВО. А ведь Родион, который, между прочим, и не догадывался об этом, пожелал ему идти на корм медведям. Причем, публично! Если чат на 11 девушек и парней, конечно, можно считать публичностью.