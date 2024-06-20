Скандал с дракой в медколледже Сибая: хронология событий

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
19 июня во время практических занятий второй бригады медицинского колледжа в Сибае был обеденный перерыв. Один из студентов-медиков, Родион, в чате однокурсников начал требовать, чтобы его опоздание с обеда прикрыли перед преподавателями. Юноша ставил практически ультимативные требования. Это зацепило его однокурсницу Карину, которая не полезла за словом в карман: дескать, что за особо одаренный пуп земли, чтобы мы тебе услуги оказывали. Слово за слово — Родион и Карина перешли к оскорблениям. Как друг друга, так и ближайших родственников. Карина выразила соболезнования ребенку Родиона в том, что у него такой отец. Родион назвал девушку дочерью полярника, которого должны съесть медведи. Казалось бы, весь конфликт мог быть исчерпан на уровне гневных стикеров в чате. Но нет.
Чуть позже в тот же день участники словесной потасовки встретились лицом к лицу, и началась потасовка на кулаках. Родион зажал девушку в угол и отходил кулаками. Сыпались оскорбления. На каком именно моменте вспыхнула драка, и кто кого чем задел — знают только Карина и Родион. «Шпионская» запись очевидца этот момент не уловила. Но о ней позже. Впрочем, как и о других записях тоже.
Информация о потасовке быстро дошла до руководства учреждения профессионального образования. Родиона вызвали на ковер и представили на отчисление в тот же день. Карина обратилась в полицию и сняла побои. Правоохранители вышли на Родиона и начали проверку. Казалось бы, на этом всё — ситуация исчерпана, стороны рассудит КоАП и УК РФ. Но нет…
Около полудня в четверг, 20 июня, по Сети начало гулять видео драки между Родионом и Кариной. Кто и зачем решил «хайпануть» на потасовке выяснит позже следствие. Ролик с насилием в учреждении образования моментально разлетелся по каналам и пабликам. Журналисты начали выяснять причину конфликта и искать его участников. Если Родион и сейчас держится в тени, то Камила охотно делится своей версией произошедшего с прессой. Так, девушка легко выставила на всеобщее обозрение переписку в чате, где и начался конфликт. Она не забыла сделать акцент на том, что ее отец — участник СВО. А ведь Родион, который, между прочим, и не догадывался об этом, пожелал ему идти на корм медведям. Причем, публично! Если чат на 11 девушек и парней, конечно, можно считать публичностью.
Позже появились другие ролики. Например, «кружочек», который Родион отправил друзьям через Telegram. Там парень на эмоциях рассказывает, что доволен завершением таким исходом разборки с однокурсницей.
Если с побитой, униженной и оскорбленной «жертвой» всё более-менее понятно, то вот характеристика и биография «злодея» пока — только домыслы анонимных «знакомых с ситуацией и фигурантами драки» источников в не менее анонимных каналах. Юноше приписывают многое — и богатых блатных родителей из прокуратуры, и авторитетность на районе, и поклонение воровской романтике. Все эти сведения пока никто не подтверждал и не опровергал.
Ближе к вечеру в четверг появилось официальное заявление Министерства здравоохранения Башкирии: конфликт имел место, студент будет отчислен. Кроме того, парень публично извинился перед девушкой. Он записал видео с извинениями и покаянием в стиле «Понять — простить». Вроде бы, на этом пора ставить жирную точку. Но одна превратилась в многоточие.
Не прошло и трех часов, как Карина записала для прессы видео из больничной палаты. Она говорит, что плохо себя чувствует (у нее головные боли) и вынуждена пичкаться медикаментами. На камеру студентка демонстрирует результаты избиения: на руках, которыми девушка закрывалась от Родиона, должны быть синяки, но их почему-то совсем не видно. Хотя, даже не студент-медик знает, что на образование гематом на верхних конечностях нужно до 8 часов. А здесь прошли уже минимум сутки.
На этом к 20:30 по местному времени конфликт студентов-медиков пока остановился.