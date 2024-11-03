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Пистолет

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Ноябрь
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Сентябрь
Судья объяснил свой выстрел в Уфе
9 сентября, 06:02
Август
В Башкирии драка на улице закончилась выстрелом
В Стерлитамаке полицейские задержали мужчину, который выстрелил в 32-летнего прохожего из незарегистрированного оружия, сообщает МВД по РБ.
3 августа, 07:44
Июль
В Уфе стреляли из-за «Царицы» Анны Асти
29 июля, 12:35
Июнь
Толпа избила уфимца пистолетом
Жестокая драка произошла в микрорайоне Затон в столице Башкирии, пишут городские Telegram-каналы.
26 июня, 14:36
Дело Данилы Багрова живо в Башкирии
25 июня, 14:48

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