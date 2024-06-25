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Published Сегодня, 12:08

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Updated Сегодня, 12:11

Собака загнала школьника на капот иномарки в Башкирии

Собака загнала школьника на капот иномарки в Башкирии

25 июня 2024, 12:08
Фото: freepik.com
Парень в попытке убежать от агрессивного пса просто взлетел на «Хонду», сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

Владелец теперь уже измятой вишневой иномарки разыскивает в городе Октябрьский в Башкирии подростка, который спасся от агрессивной собаки с помощью его машины. Об этом сообщает канал публикации записей с камер компании «Уфанет».

К сообщению о розыске подростка приложена и сама видеозапись погони-спасения. В Октябрьском подросток шел по частному сектору, когда неожиданно появилась собака. Она почему-то сразу невзлюбила молодого человека и погналась за ним. Подросток от страха ринулся на капот ближайшей машины, чтобы спастись от агрессивного животного.

— Собака убежала, но после такого «манёвра» на автомобиле остались вмятины. Теперь владелец транспорта разыскивает горемыку и его родителей, — резюмирует «Видеообзор».

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