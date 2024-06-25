Собака загнала школьника на капот иномарки в Башкирии

Владелец теперь уже измятой вишневой иномарки разыскивает в городе Октябрьский в Башкирии подростка, который спасся от агрессивной собаки с помощью его машины. Об этом сообщает канал публикации записей с камер компании «Уфанет».



К сообщению о розыске подростка приложена и сама видеозапись погони-спасения. В Октябрьском подросток шел по частному сектору, когда неожиданно появилась собака. Она почему-то сразу невзлюбила молодого человека и погналась за ним. Подросток от страха ринулся на капот ближайшей машины, чтобы спастись от агрессивного животного.