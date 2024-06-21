После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе

Напомним, сексуальный скандал с участием школьниц и сотрудника ПВЗ Ozon произошел в Уфе. Там работник маркетплейса устроил интимные игры с девочками-подростками, которым по 14 лет. Шокирующее открытие сделал отец один из школьниц. Именно он заметил свою дочь в одном нижнем белье в пункте выдачи. Она танцевала в компании своей подруги и работника ПВЗ. По данным Mkset, девушки могли быть под воздействием возбуждающих наркотических веществ. Правоохранительные органы уже разбираются в ситуации.