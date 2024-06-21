После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Мужчина потерял работу в пункте выдачи заказов маркетплейса Ozon в Уфе после шокирующего инцидента с участием двух девочек-подростков. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе организации.
— Конечно, такое недопустимо. Мы потребовали от партнера-владельца пунктов выдачи заказов разъяснений по ситуации, и, конечно, ключевым требованием стало отстранение сотрудника от работы. По необходимости готовы содействовать правоохранительным органам, — сообщили представители Ozon.
Напомним, сексуальный скандал с участием школьниц и сотрудника ПВЗ Ozon произошел в Уфе. Там работник маркетплейса устроил интимные игры с девочками-подростками, которым по 14 лет. Шокирующее открытие сделал отец один из школьниц. Именно он заметил свою дочь в одном нижнем белье в пункте выдачи. Она танцевала в компании своей подруги и работника ПВЗ. По данным Mkset, девушки могли быть под воздействием возбуждающих наркотических веществ. Правоохранительные органы уже разбираются в ситуации.