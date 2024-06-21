mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе

После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе

21 июня 2024, 11:48
Фото: freepik.com
Руководство маркетплейса приняло жесткие меры из-за скандала, сообщили Mkset в пресс-службе компании.

Мужчина потерял работу в пункте выдачи заказов маркетплейса Ozon в Уфе после шокирующего инцидента с участием двух девочек-подростков. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе организации.

— Конечно, такое недопустимо. Мы потребовали от партнера-владельца пунктов выдачи заказов разъяснений по ситуации, и, конечно, ключевым требованием стало отстранение сотрудника от работы. По необходимости готовы содействовать правоохранительным органам, — сообщили представители Ozon.

Напомним, сексуальный скандал с участием школьниц и сотрудника ПВЗ Ozon произошел в Уфе. Там работник маркетплейса устроил интимные игры с девочками-подростками, которым по 14 лет. Шокирующее открытие сделал отец один из школьниц. Именно он заметил свою дочь в одном нижнем белье в пункте выдачи. Она танцевала в компании своей подруги и работника ПВЗ. По данным Mkset, девушки могли быть под воздействием возбуждающих наркотических веществ. Правоохранительные органы уже разбираются в ситуации.

Читайте также:
Школьницы устроили оргию в ПВЗ в УфеБоец СВО рассказал правду о больнице в УфеМужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Скандал#Ozon#Инцидент#Инциденты#Школьницы
Подпишитесь
Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе
Сегодня, 09:23
«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?
Сегодня, 03:57
Уфимский планетарий закрывается
Сегодня, 05:55
В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн
Сегодня, 08:33
В Башкирии падает рождаемость
Сегодня, 05:42