Повреждения

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Октябрь
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Два грузовика столкнулись в Уфе
3 октября, 13:33
Сентябрь
Утро началось с неприятностей в Уфе
12 сентября, 05:44
Август
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии
В среду, 7 августа, в Белорецком районе произошло серьезное ДТП с участием двух мощных грузовых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 12:19
Июль
Драки, голод и жажда — правду о детском лагере в Башкирии выяснит СК
В Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащих условий нахождения несовершеннолетних в детском лагере, сообщает Следком РБ.
11 июля, 19:24
Июнь
Собака загнала школьника на капот иномарки в Башкирии
Парень в попытке убежать от агрессивного пса просто взлетел на «Хонду», сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
25 июня, 12:08

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