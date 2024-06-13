Стало известно, кто погиб при падении люльки в Уфе

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Днем во вторник, 11 июня, на стройплощадке ЖК «Менделеевский» в Зеленой роще — на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской — в Уфе с высоты седьмого этажа рухнул фасадный подъемник с четырьмя рабочими. Двое из них погибли на месте, третий скончался в больнице, четвертый — получил тяжелейшие травмы. Он госпитализирован.
Государственная инспекция труда Башкирии сообщила данные о них. Рабочие были сотрудниками двух стройкомпаний — ООО «АДФ Групп» и ООО «Специализированный застройщик „Гарантстройинвест“.
В происшествии погибли трое. На месте ЧП обнаружили тела двух мужчин. Это 46-летний монтажник ООО «АДФ Групп» и 23-летний мастер строительно-монтажных работ ООО «СЗ „Гарантстройинвест“. Третий — 32-летний монтажник „АДФ-Групп“ — умер уже в больнице „Скорой помощи“. Единственным выжившим оказался 31-летний мастер СМР „СЗ „Гарантстройинвест“. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.
Официальные ведомства пока не сообщали причину падения люльки. Впрочем, местные Telegram-каналы выдвинули версию о грубом нарушений требований безопасности при проведении работ на высоте.