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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Пресс-служба МЧС по РБ

Стало известно, кто погиб при падении люльки в Уфе

13 июня 2024, 06:04
Пресс-служба МЧС по РБ
Государственная инспекция труда сообщила новые данные по шокировавшему всю Башкирию происшествию, где погибли строители высотки.

Днем во вторник, 11 июня, на стройплощадке ЖК «Менделеевский» в Зеленой роще — на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской — в Уфе с высоты седьмого этажа рухнул фасадный подъемник с четырьмя рабочими. Двое из них погибли на месте, третий скончался в больнице, четвертый — получил тяжелейшие травмы. Он госпитализирован.

Государственная инспекция труда Башкирии сообщила данные о них. Рабочие были сотрудниками двух стройкомпаний — ООО «АДФ Групп» и ООО «Специализированный застройщик „Гарантстройинвест“.

В происшествии погибли трое. На месте ЧП обнаружили тела двух мужчин. Это 46-летний монтажник ООО «АДФ Групп» и 23-летний мастер строительно-монтажных работ ООО «СЗ „Гарантстройинвест“. Третий — 32-летний монтажник „АДФ-Групп“ — умер уже в больнице „Скорой помощи“. Единственным выжившим оказался 31-летний мастер СМР „СЗ „Гарантстройинвест“. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Официальные ведомства пока не сообщали причину падения люльки. Впрочем, местные Telegram-каналы выдвинули версию о грубом нарушений требований безопасности при проведении работ на высоте.

Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
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Пресс-служба МЧС по РБ
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