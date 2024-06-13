Стало известно, кто погиб при падении люльки в Уфе

Днем во вторник, 11 июня, на стройплощадке ЖК «Менделеевский» в Зеленой роще — на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской — в Уфе с высоты седьмого этажа рухнул фасадный подъемник с четырьмя рабочими. Двое из них погибли на месте, третий скончался в больнице, четвертый — получил тяжелейшие травмы. Он госпитализирован.