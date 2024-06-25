Обманутых мошенниками в Башкирии будут лечить психиатры

Специалисты готовы помочь всем, кто пострадал от действий мошенников. Она включает в себя ряд обследований. Например, ЭЭГ, ЭКГ и УЗИ (по показаниям), а также общеукрепляющее лечение, комплекс физиотерапевтических процедур и целевую терапию, направленную на борьбу со стрессом, тревогой и другими последствиями психотравмы.