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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:08

Обманутых мошенниками в Башкирии будут лечить психиатры

Обманутых мошенниками в Башкирии будут лечить психиатры

25 июня 2024, 09:04
Фото: Айрат Рахматуллин
Врачи-психотерапевты и психиатры разработали специальную программу реабилитации, по которой медицинскую помощь уже получили 20 человек, сообщил глава министерства здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Специалисты готовы помочь всем, кто пострадал от действий мошенников. Она включает в себя ряд обследований. Например, ЭЭГ, ЭКГ и УЗИ (по показаниям), а также общеукрепляющее лечение, комплекс физиотерапевтических процедур и целевую терапию, направленную на борьбу со стрессом, тревогой и другими последствиями психотравмы.

— Очень важно при реабилитации уделить внимание психотерапии, так как каждый жизненный случай, в которой оказался человек индивидуален, — сообщил глава министерства здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Если вы стали жертвой мошенников, то можете обратиться за помощью к специалистам, позвонив по телефону доверия: 8(347)295-02-36.

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