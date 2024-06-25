Обманутых мошенниками в Башкирии будут лечить психиатры

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Специалисты готовы помочь всем, кто пострадал от действий мошенников. Она включает в себя ряд обследований. Например, ЭЭГ, ЭКГ и УЗИ (по показаниям), а также общеукрепляющее лечение, комплекс физиотерапевтических процедур и целевую терапию, направленную на борьбу со стрессом, тревогой и другими последствиями психотравмы.
— Очень важно при реабилитации уделить внимание психотерапии, так как каждый жизненный случай, в которой оказался человек индивидуален, — сообщил глава министерства здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Если вы стали жертвой мошенников, то можете обратиться за помощью к специалистам, позвонив по телефону доверия: 8(347)295-02-36.