«Посадили подставных»: юрист высказался о деле «Социнвествклада»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:24
В пресс-службе прокуратуры Башкирии также заявили, что наказание осужденным будет обжаловано: гособвинение им запрашивало 20 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако, юрист Виталий Буркин в разговоре с МКсеть заявил, что осужденные Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов, якобы обманувшие 4300 человек, скорее всего, являются подставными лицами, а истинных выгодоприобретателей просто скрыли.
— Я знаком с делом и скажу, что версия обвинения, которую поддержал суд, выглядит совершенно неправдоподобной. Якобы эти два товарища создали мошенническую империю на 1,7 млрд рублей в одиночку и в одиночку ею управляли. Но даже беглое знакомство с биографией этих людей, их материальным положением, позволяет сделать вывод, что там нет и следа таких денег. И у них нет навыков по созданию таких проектов. Зато в деле есть следы того, что к созданию этой организации причастны известные в стране дельцы из сферы финансового мошенничества — фамилии все есть. Следствие и суды пытались это скрыть, но это сделать невозможно, — отмечает Виталий Буркин.
Якобы гарантия на застрахованность средств
Сотрудники кооператива в качестве довода о гарантированности возврата вкладов, использовали то, что ответственность кооператива якобы застрахована.
— Это обстоятельство совершенно не исследовалось. А ведь именно застрахованность всех рисков заемщика являлась способом вовлечения граждан в деятельность кооперативов. Кооперативы использовали две страховые организации — ООО «СК Аллега» и НКО ПОВС «Взаимопомощь». В случае с ООО «СК Аллега» договоры страхования между ней и вкладчиками подделывались и в реальности вклады не страховались. Указанная фирма предположительно использовалась больше для вывода денежных средств из кооперативов. В случае с НКО ПОВС «Взаимопомощь» вклады страховались, однако, договоры страхования были расторгнуты самим осужденным Митиным, причем незадолго до наступления страхового случая, дабы освободить от исполнения обязательств саму фирму. Все это явно указывает, что Митин действовал под влиянием извне. Я, по просьбе пострадавших изучил документы и пришел к выводу, что уголовное дело должно быть возвращено из суда прокурору, а дальше уже для дополнительного расследования составил необходимое обоснование. Здесь необходимо привлекать истинных организаторов и исследовать сделки по выводу средств. Там обвиняемых должно быть не менее десяти человек. Поэтому вынесенный приговор подлежит отмене. Для этого каждый потерпевший должен обратиться с апелляционной жалобой на приговор, требуя отмены приговора и возращения уголовного дела прокурору, — продолжает Виталий Буркин.
Деньги выводились через страховщиков
Редакция также обратила внимание на интересный нюанс, который проливает свет на многое в этой истории — в суде показания давал главный эксперт отдела временной администрации департамента страхового рынка ЦБ РФ Анна Якубовская. Из документом имеющихся в редакции следует, что ООО «СК Аллега» реальной деятельностью не занималось, однако, в октябре 2018 года, на расчётные счета фирмы было введено более 100 миллионов рублей, в качестве увеличения размера уставного капитала. Специалисты предполагают, что это были деньги, выведенные из кооперативов, то есть похищенные у вкладчиков, но следствие не стало устанавливать их дальнейшую судьбу и принимать меры к их аресту. И что странно, ни к кому из владельцев этого «СК Аллега» ни у следствия, ни у суда никаких вопросов не возникло.
— Вот она, зацепка, именно с описания преступного сговора сотрудников страховых компаний и должно было начинаться повествование обвинения. Разумеется, что лица, имеющие отношение к деятельности страховых организаций, являются членами преступной организации. Есть такое убеждение, что истинным организатором преступления является совсем другой человек, а Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов его пособники или же вообще номинальные лица, — подчеркнул юрист в беседе с корреспондентом Мксеть.