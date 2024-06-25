«Посадили подставных»: юрист высказался о деле «Социнвествклада»

Редакция также обратила внимание на интересный нюанс, который проливает свет на многое в этой истории — в суде показания давал главный эксперт отдела временной администрации департамента страхового рынка ЦБ РФ Анна Якубовская. Из документом имеющихся в редакции следует, что ООО «СК Аллега» реальной деятельностью не занималось, однако, в октябре 2018 года, на расчётные счета фирмы было введено более 100 миллионов рублей, в качестве увеличения размера уставного капитала. Специалисты предполагают, что это были деньги, выведенные из кооперативов, то есть похищенные у вкладчиков, но следствие не стало устанавливать их дальнейшую судьбу и принимать меры к их аресту. И что странно, ни к кому из владельцев этого «СК Аллега» ни у следствия, ни у суда никаких вопросов не возникло.