В Башкирии студент жестоко избил одногруппницу

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На записи очевидца можно заметить, как юноша наносит сверстнице несколько ударов, угрожая при этом убийством. Кроме того, судя по словам молодого человека, «оппонентка» якобы позволила себе нелестные высказывания в адрес ребёнка нападавшего.
Как пишут местные СМИ, в МВД инцидент уже подтвердили. Девушка написала заявление, сейчас она собирается снимать побои. После экспертизы будут приняты дальнейшие решения.