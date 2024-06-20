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Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Башкирии студент жестоко избил одногруппницу

В Башкирии студент жестоко избил одногруппницу

20 июня 2024, 09:00
Фото: соцсети
Переросший в рукоприкладство конфликт произошел между студентами Сибайского медицинского колледжа, кадры инцидента разошлись по местным телеграм-каналам.

На записи очевидца можно заметить, как юноша наносит сверстнице несколько ударов, угрожая при этом убийством. Кроме того, судя по словам молодого человека, «оппонентка» якобы позволила себе нелестные высказывания в адрес ребёнка нападавшего.

Видео: соцсети

Как пишут местные СМИ, в МВД инцидент уже подтвердили. Девушка написала заявление, сейчас она собирается снимать побои. После экспертизы будут приняты дальнейшие решения.

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