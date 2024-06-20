mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае

«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае

20 июня 2024, 10:38
Фото: 1MI
Ситуация с жестким публичным избиением однокурсницы студента передана на контроль правоохранителям, сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава.

Молодого человека, жестоко избившего свою однокурсницу в Сибае, отчислят из медицинского колледжа. Инцидент произошел в среду, 19 июня. Между студентами завязался конфликт в переписке в общем чате, который позднее перерос в избиение девушки.

В Башкирии студент жестоко избил одногруппницу
Узнать подробнее

Как отмечают в ведомстве, в тот же день в колледже прошло заседание Совета профилактики правонарушений. По его итогам было принято решение об отчислении агрессора. Далее этой ситуацией будут заниматься компетентные органы, сообщили Mkset в Минздраве.

Также утверждается, что парень принес девушке публичные извинения за свой поступок, записав видеобращение. К слову, в сети обсуждают другое видео с его участием. Там молодой человек рассказывает о причинах своего неподобающего поведения и среди прочего говорит о том, что «ни о чем не жалеет».

«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае
Узнать подробнее
Читайте также:
Фанат подрался с футболистом на матче в УфеВ Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерамиВ Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьми
#Общество#Происшествия#Город#Конфликт#Профилактика#Башкортостан#Избиение#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Правонарушения#Инциденты#Медколледж#Отчисление#Видеобращение
Подпишитесь
«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае
Сегодня, 10:02
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
Сегодня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Сегодня, 10:46
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Сегодня, 09:07
Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии
Сегодня, 10:54
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
Сегодня, 07:33