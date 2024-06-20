«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Молодого человека, жестоко избившего свою однокурсницу в Сибае, отчислят из медицинского колледжа. Инцидент произошел в среду, 19 июня. Между студентами завязался конфликт в переписке в общем чате, который позднее перерос в избиение девушки.
Как отмечают в ведомстве, в тот же день в колледже прошло заседание Совета профилактики правонарушений. По его итогам было принято решение об отчислении агрессора. Далее этой ситуацией будут заниматься компетентные органы, сообщили Mkset в Минздраве.
Также утверждается, что парень принес девушке публичные извинения за свой поступок, записав видеобращение. К слову, в сети обсуждают другое видео с его участием. Там молодой человек рассказывает о причинах своего неподобающего поведения и среди прочего говорит о том, что «ни о чем не жалеет».