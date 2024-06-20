«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае

Также утверждается, что парень принес девушке публичные извинения за свой поступок, записав видеобращение. К слову, в сети обсуждают другое видео с его участием. Там молодой человек рассказывает о причинах своего неподобающего поведения и среди прочего говорит о том, что «ни о чем не жалеет».