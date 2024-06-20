«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В соцсетях также появилось два других видео, на которых 19-летний студент объясняет свой поступок. На первом ролике обидчик заявляет, что ни о чём не жалеет и «покарал» бы таким образом любого, кто «тронет его ребёнка».
— Я не пожалел, что я её [избил]. Потому что ребёнок — самое святое в моей семье, никто не может его трогать. Мне [всё равно] — я буду карать любого за свою семью. Неважно: женский это пол или мужской и сколько там кому лет. Даже если бы семилетний ребёнок сказал бы, я бы ему с ноги в [лицо] влетел. У меня чувство полного душевного удотвлетворения, потому что я увидел, как она плачет, как ей больно, мне от этого стало комфортно, — гласит монолог юноши.
В беседе же с журналистом пыл предполагаемого зачинщика конфликта поубавился. Юноша раскаялся в содеянном и заявил, что не уважает тех, кто может поднять руку на девушку.
— Я знаю, что я фигню сделал Я ещё не извинялся, но я извинюсь, потому что я её ещё не видел. Я знаю, что я глупо поступил — девочку обидел. Я сам таких не уважаю. Но сам таковым являюсь, понятно, у меня вина есть, — объяснился парень.
На вопрос, признает ли он свою вину, юноша также ответил утвердительно.
— Да, конечно, — лаконично пояснил студент.
Между тем причиной конфликта стал спор парня с группой — студентов попросили уйти с обеда пораньше, чтобы пройти некий очень важный опрос. Девушка назвала непримиримого одногруппника «отсталым», а тот, в свою очередь, пожелал, чтобы отца студентки «съели медведи
Напомним, инцидент случился в Сибайском медицинском колледже. В соцсетях разлетелся ролик, на котором студент наносит удары по девушке, угрожая ей убийством.