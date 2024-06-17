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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Башкирии малолетние хулиганы ограбили пенсионера-сердечника

В Башкирии малолетние хулиганы ограбили пенсионера-сердечника

17 июня 2024, 12:22
Фото: Mash
В башкирском Благовещенске двое братьев-подростков 14 и 17 лет из неблагополучной семьи жестоко избили пожилого мужчину. Об этом пишут телеграм-каналы региона.

По данным «инсайдеров», хулиганы атаковали 69-летнего горожанина, когда тот шёл к своей дочери. Жестоко избив жертву, братья забрали у него сумку и телефон. Сообщается, что несовершеннолетних грабителей уже задержали. Официальных подтверждений информации пока не было.

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Известно, что пенсионер страдает от проблем с сердцем. Врачи после инцидента диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас правоохранители выясняют, к каким ещё эпизодам причастны отморозки. Предположительно, их жертвой мог стать ещё двое человек.

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