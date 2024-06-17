В Башкирии малолетние хулиганы ограбили пенсионера-сердечника

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По данным «инсайдеров», хулиганы атаковали 69-летнего горожанина, когда тот шёл к своей дочери. Жестоко избив жертву, братья забрали у него сумку и телефон. Сообщается, что несовершеннолетних грабителей уже задержали. Официальных подтверждений информации пока не было.
Известно, что пенсионер страдает от проблем с сердцем. Врачи после инцидента диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас правоохранители выясняют, к каким ещё эпизодам причастны отморозки. Предположительно, их жертвой мог стать ещё двое человек.