В Башкирии малолетние хулиганы ограбили пенсионера-сердечника

По данным «инсайдеров», хулиганы атаковали 69-летнего горожанина, когда тот шёл к своей дочери. Жестоко избив жертву, братья забрали у него сумку и телефон. Сообщается, что несовершеннолетних грабителей уже задержали. Официальных подтверждений информации пока не было.