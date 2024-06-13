Убитый пенсионер из Башкирии «воскрес»

Участник драки в Салавате жив, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Полиция отреагировала на появившийся в соцсетях пост с дракой у лавочки возле жилого дома с сообщением о том, что в ходе пьяной ссоры молодой мужчина до смерти забил пенсионера. По версии МВД, ситуация была следующей.