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Убитый пенсионер из Башкирии «воскрес»

Убитый пенсионер из Башкирии «воскрес»

13 июня 2024, 05:39
Фото: соцсети
Полиция сообщила официальные сведения резонансной драки у подъезда жилого дома в Салавате. Заявления о гибели престарелого участника потасовки оказались фейком.

Участник драки в Салавате жив, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Полиция отреагировала на появившийся в соцсетях пост с дракой у лавочки возле жилого дома с сообщением о том, что в ходе пьяной ссоры молодой мужчина до смерти забил пенсионера. По версии МВД, ситуация была следующей.

— Предварительно установлено, что в ходе распития спиртного мужчинами 1961 и 1963 года рождения к ним присоединился незнакомый гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Между пенсионерами и незнакомцем возник словесный конфликт, из-за замечания пенсионеров в его адрес. В результате конфликта злоумышленник избил двух пожилых мужчин. В настоящее время пенсионерам оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии.

Незнакомцем, который присоединился к компании пенсионеров, оказался 27-летний мужчина. Он уже задержан. Ведётся следствие.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Салават#Алкогольное опьянение
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