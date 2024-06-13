Убитый пенсионер из Башкирии «воскрес»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Участник драки в Салавате жив, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Полиция отреагировала на появившийся в соцсетях пост с дракой у лавочки возле жилого дома с сообщением о том, что в ходе пьяной ссоры молодой мужчина до смерти забил пенсионера. По версии МВД, ситуация была следующей.
— Предварительно установлено, что в ходе распития спиртного мужчинами 1961 и 1963 года рождения к ним присоединился незнакомый гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Между пенсионерами и незнакомцем возник словесный конфликт, из-за замечания пенсионеров в его адрес. В результате конфликта злоумышленник избил двух пожилых мужчин. В настоящее время пенсионерам оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии.
Незнакомцем, который присоединился к компании пенсионеров, оказался 27-летний мужчина. Он уже задержан. Ведётся следствие.