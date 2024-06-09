Пенсионер из Уфы хладнокровно пырнул сына

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Неудавшийся детоубийца подкрался к сыну, когда тот отдыхал на крыльце. Мужчина нанёс жертве три удара кухонным ножом прямо в грудь. Скорую на место вызвала сожительница преступника — врачам удалось спасти пострадавшего.
Скрываться с места происшествия и отпираться пожилой подозреваемый не стал, вскоре его задержали, обвиняемый во всём признался.
Сейчас мужчина находится под арестом. В скором времени дело о покушении на убийство должны отправить в суд.