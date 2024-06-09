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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

Пенсионер из Уфы хладнокровно пырнул сына

Пенсионер из Уфы хладнокровно пырнул сына

9 июня 2024, 04:40
Фото: Следком
Жертвой поножовщины с собственным отцом едва не стал 37-летний уфимец. Пожилой отец пострадавшего решил расправиться с непутёвым сыном, так как тот часто выпивал, нигде не работал и постоянно брал деньги у родителя. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии.

Неудавшийся детоубийца подкрался к сыну, когда тот отдыхал на крыльце. Мужчина нанёс жертве три удара кухонным ножом прямо в грудь. Скорую на место вызвала сожительница преступника — врачам удалось спасти пострадавшего.

Скрываться с места происшествия и отпираться пожилой подозреваемый не стал, вскоре его задержали, обвиняемый во всём признался.

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Сейчас мужчина находится под арестом. В скором времени дело о покушении на убийство должны отправить в суд.

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