Пенсионер из Уфы хладнокровно пырнул сына

Жертвой поножовщины с собственным отцом едва не стал 37-летний уфимец. Пожилой отец пострадавшего решил расправиться с непутёвым сыном, так как тот часто выпивал, нигде не работал и постоянно брал деньги у родителя. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии.

Неудавшийся детоубийца подкрался к сыну, когда тот отдыхал на крыльце. Мужчина нанёс жертве три удара кухонным ножом прямо в грудь. Скорую на место вызвала сожительница преступника — врачам удалось спасти пострадавшего. Скрываться с места происшествия и отпираться пожилой подозреваемый не стал, вскоре его задержали, обвиняемый во всём признался. Мать бросилась с ножом на мешающего пить младенца Узнать подробнее Сейчас мужчина находится под арестом. В скором времени дело о покушении на убийство должны отправить в суд.