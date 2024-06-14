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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:01

21-летний житель Башкирии задержал дебошира, избившего пенсионера: что о нем известно

14 июня 2024, 15:58
Динар Гарипов не смог остаться в стороне, когда узнал, что от рук злоумышленника пострадали пожилые люди. О том, как он нашел и задержал его сам парень рассказал в интервью КП-Уфа.

Молодой человек из Салавата нашел и передал сотрудника полиции агрессора, избившего пенсионеров. Как рассказал сам 21-летний Динар Гарипов, на поиски злоумышленника он отправился, как только узнал о случившемся из соцсетей. Он оперативно узнал адрес дома, где тот проживал, а после при помощи жильцов узнал номер квартиры.

Изначально он планировал вывести дебошира в подъезд, но этого не случилось. По его словам, едва он дернул за ручку двери, как из квартиры сразу же выбежала женщина. На её теле он заметил следы от побоев и предположил, что мужчина избивает и её.

Спустя мгновение появился и сам злоумышленник. В руках его был нож. Динар, однако, не растерялся и сумел задержать мужчину, после чего обратился в полицию. Его задержали.

Динар Гарипов занимается тяжелой атлетикой и единоборствами и готовится к службе в армии. Отмечается, что после данного инцидента парень задумался о карьере в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел ранее на этой неделе во дворе жилого дома в Салавате. На кадрах с камер наружного наблюдения подъезда было видно, как злоумышленник нокаутировал одного пенсионера — он лежал на земле, а после переключился на другого мужчину, став наносить ему удары по лицу и телу.

#Общество#Башкирия#Полиция#Пенсионеры#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нож#Правоохранительные органы#Камеры наблюдения#Дебошир#Агрессор#Единоборства
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