21-летний житель Башкирии задержал дебошира, избившего пенсионера: что о нем известно

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Молодой человек из Салавата нашел и передал сотрудника полиции агрессора, избившего пенсионеров. Как рассказал сам 21-летний Динар Гарипов, на поиски злоумышленника он отправился, как только узнал о случившемся из соцсетей. Он оперативно узнал адрес дома, где тот проживал, а после при помощи жильцов узнал номер квартиры.
Изначально он планировал вывести дебошира в подъезд, но этого не случилось. По его словам, едва он дернул за ручку двери, как из квартиры сразу же выбежала женщина. На её теле он заметил следы от побоев и предположил, что мужчина избивает и её.
Спустя мгновение появился и сам злоумышленник. В руках его был нож. Динар, однако, не растерялся и сумел задержать мужчину, после чего обратился в полицию. Его задержали.
Динар Гарипов занимается тяжелой атлетикой и единоборствами и готовится к службе в армии. Отмечается, что после данного инцидента парень задумался о карьере в правоохранительных органах.
Напомним, инцидент произошел ранее на этой неделе во дворе жилого дома в Салавате. На кадрах с камер наружного наблюдения подъезда было видно, как злоумышленник нокаутировал одного пенсионера — он лежал на земле, а после переключился на другого мужчину, став наносить ему удары по лицу и телу.