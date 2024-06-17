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Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

«Потерял сознание»: инцидентом в уфимской школе заинтересовалась прокуратура

«Потерял сознание»: инцидентом в уфимской школе заинтересовалась прокуратура

17 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI
Школьника ударили во время урока труда, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел этой весной в одной из школ Орджоникидзевского района. По информации ведомства, подросток там ударил сверстника по спине черенком от швабры. От удара он потерял сознание.

По результатам проверки учитель школы получил штраф на сумму 10 тыс. рублей. Директору школы внесли представление с требованием принять дополнительные меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее в сети появилось видео, на котором подросток выпрыгивает из окна школы в городе Нефтекамск. Какое-то время он топтался на подоконнике, после чего спрыгнул. К счастью, школьник приземлился точно в сугроб.

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