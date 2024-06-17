«Потерял сознание»: инцидентом в уфимской школе заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Инцидент произошел этой весной в одной из школ Орджоникидзевского района. По информации ведомства, подросток там ударил сверстника по спине черенком от швабры. От удара он потерял сознание.
По результатам проверки учитель школы получил штраф на сумму 10 тыс. рублей. Директору школы внесли представление с требованием принять дополнительные меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Ранее в сети появилось видео, на котором подросток выпрыгивает из окна школы в городе Нефтекамск. Какое-то время он топтался на подоконнике, после чего спрыгнул. К счастью, школьник приземлился точно в сугроб.