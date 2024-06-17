Власти лишат дома 12 семей в Уфе

12-квартирный двухэтажный дом на улице Черниковская в Уфе был построен еще до Великой Отечественной войны, в 1941 году. Дом №8 был признан аварийным еще в 2021 году. Эксперты после обследования состояния строения пришли к выводу, что он изношен на 59%.