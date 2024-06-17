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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:51

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Власти лишат дома 12 семей в Уфе

Власти лишат дома 12 семей в Уфе

17 июня 2024, 11:42
Многоквартирное жилое здание снесут по решению городской администрации.

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы объявило об изъятии частной собственности в муниципальное имущество. Городские власти собираются отнять квартиры у 12 семей, чтобы снести дом, который ранее был признан аварийным.

12-квартирный двухэтажный дом на улице Черниковская в Уфе был построен еще до Великой Отечественной войны, в 1941 году. Дом №8 был признан аварийным еще в 2021 году. Эксперты после обследования состояния строения пришли к выводу, что он изношен на 59%.

Решение об изъятии недвижимости у собственников и земельного участка в распоряжение городских властей было принято 14 марта 2024 года. Владельцам квартир планируют выплатить возмещение. Но его объем и сроки платежей в управлении земельных отношений Уфы не оговаривают.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Город#Уфа#Аварийное жилье#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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