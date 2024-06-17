Власти лишат дома 12 семей в Уфе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы объявило об изъятии частной собственности в муниципальное имущество. Городские власти собираются отнять квартиры у 12 семей, чтобы снести дом, который ранее был признан аварийным.
12-квартирный двухэтажный дом на улице Черниковская в Уфе был построен еще до Великой Отечественной войны, в 1941 году. Дом №8 был признан аварийным еще в 2021 году. Эксперты после обследования состояния строения пришли к выводу, что он изношен на 59%.
Решение об изъятии недвижимости у собственников и земельного участка в распоряжение городских властей было принято 14 марта 2024 года. Владельцам квартир планируют выплатить возмещение. Но его объем и сроки платежей в управлении земельных отношений Уфы не оговаривают.